Vremea se va incalzi si se va apropia de mediile climatologice normale ale perioadei, insa probabilitatea de aparitie a precipitatiilor ramane ridicata mai mult in timpul acestei saptamani, pana spre data de 27 aprilie, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie, valabila pentru perioada 22 aprilie - 5 mai, publicata luni.



Estimarile sunt realizate folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia, potrivit Agerpres. Iata cum se anunta vremea pentru urmatoarele doua saptamani, pe regiuni:

Banat

In prima zi a intervalului, vremea va fi apropiata de normalul perioadei, cu o medie a valorilor termice diurne de 21 de grade, apoi se va raci accentuat pana spre 13 grade. Din 24 aprilie, temperatura aerului va creste din nou, spre medii de 25 de grade in data de 26 aprilie, vremea devenind mai calda decat in mod obisnuit. Dupa aceasta data va urma o noua racire si pana spre sfarsitul intervalului de prognoza, desi vor fi unele variatii termice de la o zi la alta, maximele se vor situa in jurul a 21 de grade, in medie regionala. Temperaturile nocturne vor avea o tendinta de crestere in prima saptamana, in medie, de la 6 la 11 grade, in 27 aprilie. Ulterior acestei date, minimele termice vor fi in scadere, spre medii de 8-10 grade. Vor fi intervale de timp in care va ploua, pe arii mai extinse si mai insemnat cantitativ, cel mai probabil in 23 si 27 aprilie, mai ales dupa-amiaza si seara. Exceptie vor face zilele de 24 si 25 aprilie, cand sansele de ploaie vor fi extrem de reduse.

Crisana

In Crisana, vremea, normala termic in prima zi cu o medie a temperaturilor maxime de 19 grade, se va raci accentuat in data de 23 aprilie, cand se vor inregistra 13 grade. Apoi, va urma un proces de incalzire, astfel incat in intervalul 24-26 aprilie temperatura aerului va atinge 26 de grade, in medie regionala, vremea devenind mai calda decat in mod normal pentru aceasta data. Din 27 aprilie si pana spre sfarsitul intervalului de prognoza regimul termic va avea usoare fluctuatii, iar maximele diurne se vor incadra intre 19 si 22 de grade, in medie, posibil mai ridicate in data de 30 aprilie. Minimele termice nocturne vor atinge 11 grade in data de 27 aprilie, de la 6 grade la inceputul intervalului, dupa care vor fi usor mai coborate si se vor situa intre 7 si 9 grade. Din punct de vedere pluviometric, vor fi intervale de timp in care va ploua, pe arii mai extinse si mai insemnat cantitativ, cel mai probabil in 23 si 27 aprilie. In zilele de 24 si 25 aprilie, probabilitatea de ploaie va fi extrem de redusa.

Transilvania

In primele doua zile de prognoza, vremea va fi mai rece decat in mod normal si mediile temperaturilor maxime se vor situa in jurul valorii de 13 grade, apoi se va incalzi semnificativ pana in data de 26 aprilie, cu o medie regionala de 23 de grade. Va urma o noua racire in zilele de 27 si 28 aprilie, cand media prognozata a maximelor va fi in jur de 19 grade. In a doua saptamana, regimul termic va avea usoare fluctuatii, iar maximele termice se vor incadra intre 19 si 22 de grade, cu cele mai ridicate valori in data de 30 aprilie. Temperaturile minime vor fi scazute in primele doua zile ale intervalului, cu o medie in jur de doua grade, apoi vor creste pana in 27 si 28 aprilie la o medie de 7 grade. In 29 si 30 aprilie, mediile nocturne vor scadea la 5 - 6 grade, iar, pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani de prognoza, variatiile vor fi nesemnificative, temperaturile minime osciland intre 6 si 7 grade. Vor fi intervale de timp in care va ploua, pe arii extinse si mai important cantitativ, cel mai probabil, in 23 si 27 aprilie, mai putin in zilele de 24 si 25 aprilie, cand sansele de ploaie sunt foarte reduse.

Maramures

Valorile termice diurne vor marca o crestere, in medie, de la 16 grade in primele doua zile ale intervalului de referinta, pana la 25 de grade in ziua de 26 aprilie, astfel incat vremea va deveni mai calda decat in mod normal. Dupa aceasta data vor fi variatii de la o zi la alta, iar temperaturile maxime se vor incadra, in medie regionala, intre 19 si 22 de grade, cu cele mai ridicate valori in zilele de 30 aprilie si 1 mai. Mediile temperaturilor nocturne vor fi de 4 grade in primele doua zile, dupa care vor creste pana la 10 grade, in data de 27 aprilie. Va urma o racire pana in 29 si 30 aprilie, cand media nocturna va ajunge la 7 grade. Pana la finalul perioadei de prognoza, variatiile termice nocturne vor fi nesemnificative si vor fi medii de 7 - 8 grade. Va ploua pe arii extinse si mai insemnat cantitativ in zilele de 23 si 27 aprilie. Exceptie vor face zilele de 24 si 25 aprilie, cand conditiile de ploaie vor fi reduse.

Moldova

In prima saptamana, temperatura aerului va marca o crestere, astfel incat maximele diurne vor atinge 22 de grade, pe 26 aprilie, pornind de la o valoare medie regionala de 12 grade, in prima zi de prognoza. Ulterior, variatiile termice vor fi nesemnificative, iar valorile diurne vor fi de aproximativ 20 - 21 de grade, posibil usor mai ridicate in zilele de 30 aprilie si 1 mai. Temperaturile nocturne vor fi, de asemenea, in crestere treptata, de la 3 - 4 grade, in primele doua zile, la 8 grade, in medie regionala, in data de 27 aprilie. Dupa aceasta data regimul termic nu se va modifica semnificativ. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in prima zi a intervalului, dar si in perioada 27 aprilie - 5 mai.

Dobrogea

In Dobrogea, tendinta temperaturii aerului va fi de crestere in cea mai mare parte a intervalului de referinta. In medie, maximele diurne se vor incadra intre 13 si 18 grade, in prima saptamana, si intre 19 si 21 de grade in cea de-a doua. Evolutia va fi asemanatoare si in ceea ce priveste regimul termic nocturn, cu temperatura aerului in crestere de la 6 grade, la inceputul intervalului, pana spre 10 - 11 grade. Ploile vor fi prezente, pe arii restranse si slabe cantitativ, dupa data de 27 aprilie.

Muntenia

In prima saptamana de prognoza, temperatura aerului va creste, in medie, de la 14 grade, pana la 22 de grade in data de 27 aprilie, astfel incat vremea va deveni normala din punct de vedere termic. Variatiile termice diurne nu vor fi importante, iar media lor se va situa in jurul valorii de 23 de grade. Evolutia minimelor termice va fi asemanatoare, cu 3 - 4 grade Celsius in primele doua nopti si o crestere spre 8 - 9 grade, incepand din noaptea de 27 spre 28 aprilie. Vor fi intervale de timp in care va ploua, pe arii mai extinse cel mai probabil pe 27 aprilie, cu exceptia perioadei 24 - 26 aprilie, cand sansele de ploaie vor fi extrem de reduse.

Oltenia

Temperatura aerului va scadea accentuat, in medie, de la 18 grade in prima zi a intervalului de prognoza, spre 12 grade in data de 23 aprilie, iar vremea va fi mai rece decat in mod normal pentru aceasta perioada. Dupa aceasta perioada se va incalzi din nou, iar maxima diurna se va incadra in ecartul 18 - 24 de grade, cele mai ridicate valori urmand a se inregistra in zilele de 30 aprilie, respectiv 1 mai. Media minimelor va fi cuprinsa intre 5 si 9 grade in prima saptamana, iar in rest nu va avea varitii semnificative si va fi de 8 - 9 grade. Intervale de timp in care va ploua, pe arii mai extinse si posibil mai insemnat cantitativ, vor fi in zilele de 22, 23 si 27 aprilie, mai ales dupa-amiaza si seara. In zilele de 24 .i 25 aprilie, probabilitatea de ploaie va fi foarte redusa.

La munte

La munte, vremea va fi mai rece decat in mod normal in primele doua zile ale intervalului de referinta si se vor inregistra valori termice diurne, in medie, de 4 - 5 grade, apoi se va incalzi de la o zi la alta, pana in data de 26 aprilie, cand sunt prognozate temperaturi maxime ce vor ajunge la 14 grade. Ulterior, temperatura aerului va scadea usor si pana spre finalul intervalului maximele diurne se vor incadra intre 10 si 12 grade. Pana in data de 24 aprilie, temperatura minima va fi negativa si se va situa, in medie, intre -2 si 0 grade. Dupa aceasta data, temperatura aerului va creste treptat, cu usoare fluctuatii termice si se va incadra in general intre 2 si 4 grade. Local si temporar vor fi precipitatii, iar cel mai probabil in zilele de 22 si 23 aprilie, precum si dupa data de 27 aprilie, acestea se vor semnala pe arii extinse si vor fi mai insemnate cantitativ. Exceptie vor face zilele de 24 si 25 aprilie, cand doar izolat si trecator vor fi precipitatii. Acestea vor fi mixte in special in primele doua zile ale intervalului de referinta, iar in rest va ploua.