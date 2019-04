"Catalin Ionita, in calitatea sa de director al Directiei Nationale Anticoruptie, avea toate instrumentele sa faca absolut toate verificarile referitor la fapte le-a considerat sau, mai nou, le considera grave. Faptul ca iese cu o astfel de pozitie dupa ce eu am prezentat in activitatea de bilant motivele pentru care eu consider ca aceasta structura importanta a ministerului trebuie sa fie mai eficienta mi se pare cel putin duplicitar. In aceeasi nota, daca-mi permiteti, privesc si faptul ca acum considera ca este oportun sa prezinte public un raport in care mentioneaza ca nu a fost de acord sa preia functia de sef al Politiei Romane. Asta inseamna ca, probabil, as putea sa deduc, urmand firul logic al actiunilor lui Ionita, ca a existat un raport dupa fiecare discutie cu mine sau cu premierul din acea data.

Este posibil ca domnul Ionita sa aiba foarte multe rapoarte dupa orice discutie pe care a avut-o in acea perioada cu mine sau cu premierul de la acel moment. Cert este ca la Guvern, la primul-ministru, sunt doua acorduri, sper sa nu gresesc, unul este din data de 9 ianuarie si altul din data de 17 ianuarie.

I-am solicitat sa vina dansul, in calitate de director, cu o formula de reorganizare. Nu am facut altceva decat sa respect o cale normala si fireasca.

Nu am reprosuri de facut si daca ma cunoasteti, stiti ca ma raportez la institutii, si nu la persoane. Atunci cand te comporti intr-o institutie ca si cum e a ta personala e o problema.

Ce e trist pentru mine e ca un ofiter de cariera, asa cum spune, care invoca onoarea, isi pune uniforma in cap in modul asta", a spus Carmen Dan, citata de hotnews.ro.