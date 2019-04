Anca Serea a anuntat ca va deveni mama pentru a sasea oara si a vorbit pentru prima data despre sarcina care nu a fost programata.



"Mereu am spus ca ne mai dorim un copilas si iata ca minunea s-a intamplat. Sarcina nu a fost programata, dar se pare ca energia gandurilor noastre s-a concretizat undeva in octombrie anul trecut. Primul trimestru de sarcina nu a fost unul prea prietenos, am avut stari specifice acestei perioade, cumulate si cu anemia mea, pe care o tin sub control, dar si cu o tensiune foarte mica", a povestit Anca pentru revista Unica, potrivit Adevarul.ro.

Anca Serea a declarat cum a decurs aceasta sarcina, subliniind ca se bucura ca au trecut problemele si ca acum se simte in forma foarte buna, desi anul trecut a ajuns de mai multe ori la spital din cauza anemiei severe cu care se confrunta.

Cel de-al saselea copil al cuplului va fi o fetita, pe care o vor boteza Leeah.

"Probabil o va chema Leeah. Ne-am gandit sa fie in acelasi registru biblic", a mai spus vedeta.