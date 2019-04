Seful Directiei Generale Anticoruptie din MAI, Catalin Ionita, a transmis o scrisoare deschisa in care ii aduce o serie de acuzatii ministrului de Interne, Carmen Dan.





"Prezentarea mincinoasa facuta de ministru in luna ianuarie 2018 cand in disputa politica cu premierul de la acea vreme Mihai Tudose s-a prezentat public un raport din care reiese ca sunt de acord cu ocuparea functiei de Inspector General al Politiei Romane. Iata, va prezint un raport inregistrat din data de 11.01.2018 din care reiese clar faptul ca nu sunt de acord.

Ca urmare a presiunilor facute am inceput activitatea ca Inspector General insa nenumaratele imixtiuni in activitatea fireasca a IGPR creau tensiuni permanente.

Am aflat imediat de faptul ca, fata de seful Politiei Romane se desfasoara activitati de supraveghere operativa, de asemenea si asupra familiei mele, existand martori si probe video in acest sens. Am instiintat conducerea DGPI, insa nu s-a intamplat absolut nimic, din contra.

Vazand ca nu pot fi manipulat am fost silit sa imi scriu un raport cu demisia din functie chiar inainte de o deplasare in SUA la misiunea ONU, spunandu-mi-se sa plec linistit ca vom stabili ce facem. Ulterior, am aflat din mass media ca mi-am dat demisia.

Odata reintors la DGA au continuat presiunile vizand schimbarea din functie a unor sefi de structuri teritoriale, aspecte pe care le voi detalia cu probe. Printre amenintarile pe care le-am primit au fost si cele legate de inscenarea unui dosar penal la DNA, prezentarea tezei de doctorat ca fiind plagiata inainte ca orice organism de specialitate sa se pronunte", arata seful DGA, in cadrul scrisorii deschise, potrivit ziare.com.

Chestionat de Mediafax motivul pentru care a ales sa iasa acum public, raspunsul sau a fost: "Sunt un ofiter de onoare si am inteles sa imi fac datoria acolo unde atributiile de serviciu ma obliga sa imi fac datoria, insa lucrurile care s-au acumulat pana in ziua de vineri si care au culminat cu raportul de vineri inseamna mult prea mult. O fac acum pentru ca este implicata institutia. Pentru ca mesajele primite din partea colegilor mei sunt unele de disperare. Rolul e de a proteja etica si integritatea in cadrul Ministerului Afacerilor Interne. (...) Trebuie sa inceteze minciunile, manipularile si mascarada care se face in minister ".