Stefan Petrencic sustine ca, dupa ce a fost scos din sala unde avea loc intalnirea dintre satenii din Dumbraveni (Suceava) si Liviu Dragnea, a fost luat la pumni si palme de un grup de sustinatori ai PSD.



"Sa stiti ca si eu am votat cu PSD-ul, dar mi-am dat seama ca nu o sa faca niciodata ceea ce promit. Eu i-am spus lui Dragnea ce m-a durut pe mine. La noi in comuna, de exemplu, nu s-a turnat o palma de asfalt de zeci de ani, de la Revolutie. Nu avem locuri de munca si suntem nevoiti sa plecam cu totii sa muncim pe afara. Sunt tinichigiu auto si am muncit in ultimii ani prin Germania si Anglia.

Fac plangere impotriva celor care m-au lovit si, daca o sa castig, nu-mi trebuie nimic pentru mine. Donez toti banii unui camin de batrani sau unui orfelinat. Eu nu am nevoie de bani. Le-am spus tuturor celor care ma suna sa ma intrebe ce am nevoie. Am bani pentru ca am muncit din greu pe afara. Vreau insa ca oamenii sa priceapa ca un singur om, oricat curaj ar avea, nu poate schimba un regim intreg. Trebuie sa ne unim, sa fie unitate intre noi cei care ne-am saturat si sa iesim la vot”, a declarat Stefan pentru publicatia podul.ro, citat de Adevarul.ro.

Informatia este confirmata si de avocata Cristina Vatamaniuc, care este prietena de familie cu Stefan Petrencic si care a anuntat ca il va reprezenta din punct de vedere juridic.