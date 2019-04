Echipa de comunicare a Maria Grapini a transmis un mesaj cu privire la postarea in care aceasta s-a felicitat singura.



"Dragi...toti, cei care nu va puteti bronza in soarele asta cuceritor, de grija Mariei Grapini. Echipa 6 - adica noi, invingatori evident, pana atunci si cu responsabilitati mari in a distribui postari pe pagina oficiala de europarlamentar, transmite urmatorul mesaj: multumim din suflet pentru atentie, ne simtim ca la Hollywood! Becul pe noi, non stop, e tot ce ne puteam dori. Chiar si atunci cand fileaza. Nu-i bai, ne face bine notorietatea.

Deci, scurt: orice curca stie ca niciun politician din lumea asta nu si administreaza singur pagina oficiala. Are colaboratori care fac postari periodice, acestora le si apare numele in momentul in care dau share pe pagina cu pricina. Mie, spre exemplu. Tot mie imi apartin si titlurile postarilor. Logic? Logic. Inca un deci: adevarul ar fi ideal sa treaca la adevar... Daca e in criza de subiecte, ii propun eu unul: limbajul de birt ordinar si suboameni, de astazi, dintr o parte reala de Romanie, nu internautica. Atat.

Recapitulare: echipa 6 va multumeste pentru atentia si importanta acordate! Victoria va va apartine deopotriva! Bem sampania impreuna, in 27 mai? La noi, sau la voi? Da' din aceea, adevarata!", a scris Crenguta Radosav, unul membrii echipei de comunicare a europarlamentarului Maria Grapini, pe Facebook.