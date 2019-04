Carmen Avram a vorbit despre momentul in care Viorica Dancila a fost jignita de Florin Roman, sambata, la mitingul PNL din Alexandria.



"Ma gandesc, daca as face parte din familia dansului, m-as simti personal jignita. Sa te adresezi asa, facem abstractie ca este premier, totusi sa spui asemenea cuvinte, sa arunci asemenea cuvinte asupra acestei femei, care este si mama, si sotie. Are prieteni, rude, cum se uita oamenii astia la ea? Cred ca o campanie bazata pe o asemenea agresivitate de limbaj denota o lipsa de argumente si o lipsa de substanta atunci cand nu poti sa contrapui constructie, acolo unde tu spui ca exista doar vina, inseamna ca nu vezi ce e bun, si pentru ca nu vezi ce este bun si nu poti sa dai nimic bun in loc, recurgi la injurii. Este o dovada de slabiciune.

Orice individ care recurge la agresivitate intr-un anumit context in care el crede ca are de castigat, are in spate doar un mare gol", a spus Carmen Avram, potrivit Dcnews.