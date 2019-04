Celula de criza de la nivelul Ministerului Afacerilor Externe in cazul atacurilor din Sri Lanka are in atentie un grup de elevi de la un liceu din Iasi, aflati in aceasta tara pentru schimb de experienta, care sunt in afara oricarui pericol.



"In atentia Celulei de criza a MAE se afla situatia unui grup de elevi de la un liceu din Iasi, aflat intr-un schimb de experienta la o unitate similara de invatamant din Sri Lanka, proiectul fiind in cel de-al treilea an de desfasurare. Grupul de elevi se afla in afara oricarui pericol si mentine legatura cu Ambasada Romaniei la Colombo. Grupul de elevi urmeaza sa paraseasca teritoriul Sri Lanka in cursul zilei de 26.04.2019", a informat, duminica, MAE, potrivit Agerpres. Totodata, membrii Celulei de criza au acordat asistenta consulara membrilor a doua familii de cetateni romani aflati in vacanta. Pana in prezent, adauga sursa citata, autoritatile locale nu au notificat ambasada cu privire la existenta unor cetateni romani printre victime. Ambasada Romaniei la Colombo mentine situatia in atentie, fiind in contact cu cetatenii romani aflati pe spatiu si cu autoritatile locale, pentru acordarea de asistenta consulara. Conform datelor preliminare obtinute de la Ambasada Romaniei la Colombo, duminica, in capitala srilankeza au avut loc opt atentate teroriste cu bomba la trei biserici catolice, trei hoteluri frecventate de cetateni straini si doua locuri publice, dintre care unul la gradina zoologica. Imediat dupa semnalarea incidentelor, reprezentantii misiunii diplomatice romane au intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale, in vederea obtinerii unor informatii cu privire la existenta unor cetateni romani printre persoanele afectate. In cadrul reuniunii sefilor de misiune ai statelor membre ale Uniunii Europene la Colombo, convocata in dupa-amiaza acestei zile, s-a decis activarea unui numar unic de contact (0094774783482). Reprezentantii statelor membre au solicitat Ministerului de Interne din Sri Lanka furnizarea de date oficiale cu privire la numarul victimelor cetateni straini. MAE reaminteste ca cetatenii romani afectati pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Colombo: 0094 11 2676520, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta sau la numarul de urgenta al misiunii diplomatice: 0094 777 88 2539. Celula de criza a MAE isi continua activitatea si va transmite noi date pe masura ce vor fi obtinute si difuzate de catre Ambasada Romaniei la Colombo.

