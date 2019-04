Romania conduce Franta cu scorul de 2-1, dupa ce Simona Halep, numarul doi mondial in tenisul feminin, a invins-o dramatic pe Caroline Garcia cu 6-7 (6), 6-3, 6-4, duminica, la Rouen, in semifinalele Fed Cup.





Halep a castigat dupa aproape trei ore de joc (2 h 57 min) in fata numarului 21 mondial, la capatul unui meci foarte disputat, aducand echipa Romaniei in postura de favorita la calificarea in finala, scrie Agerpres.

Simona Halep are acum 6-1 in meciurile directe cu Garcia, aceasta fiind a doua victorie pe zgura a romancei in tot atatea dispute.

In primele meciuri de simplu de sambata, Halep a invins-o pe Kristina Mladenovic cu 6-3, 6-1, iar Caroline Garcia a dispus de Mihaela Buzarnescu cu 6-3, 6-3.

In ultimul meci de simplu se vor infrunta Irina Begu si Pauline Parmentier, urmata de partida de dublu Irina Begu/Monica Niculescu - Caroline Garcia/Kristina Mladenovic.

Semifinala Franta - Romania se joaca pe o suprafata de zgura instalata in Palatul Sporturilor Kindarena din Roeun, cu o capacitate de 4.976 locuri, conform informatiilor furnizate de organizatori.

Romania infrunta Franta pentru a doua oara in Fed Cup. Primul meci s-a disputat in 1976, cand romancele Virginia Ruzici si Florenta Mihai s-au impus cu 3-0 in finala turneului de consolare al competitiei gazduite la Philadelphia, in SUA.