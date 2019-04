Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a precizat duminica faptul ca opt copii romani se aflau in orasul Colombo, Sri Lanka, in momentul in care au avut loc exploziile, acestia fiind dusi de autoritatile locale intr-o unitate militara la periferia capitalei.

"Am luat legatura si telefonica cu unii dintre cei care sunt in vacante sau locuiesc in Colombo. Din discutiile pe care le-am avut cu oamenii, am inteles ca nu au fost afectati pana acum in niciun fel de atacurile teroriste. Chestiunea cea mai sensibila este faptul ca un grup de opt copii cu un insotitor erau in Colombo si pana la urma s-a reusit obtinerea unui sprijin. Am reusit sa discutam cu autoritatile si au fost dusi cu totii intr-o unitate militara la periferia capitalei Colombo, unde sunt conditii de securitate foarte stricte", a declarat Teodor Melescanu la Digi 24, potrivit Agerpres.

El le-a recomandat romanilor care se afla in Colombo sa ia legatura cu consulatul Romaniei si sa se intoarca in tara "cat mai rapid", pentru ca nu se stie cum vor evolua atentatele.

Teodor Melescanu a precizat totodata ca duminica dupa-amiaza va fi o intalnire la Colombo cu toate ambasadele si cu reprezentantii consulari din tarile membre al Uniunii Europene, pentru a se face schimb de informatii, iar la ora 17,00 va fi o celula de criza la nivelul MAE.

Un numar de 158 de persoane au murit, dintre care 35 de straini, in urma mai multor explozii produse duminica la biserici si hoteluri de lux din Sri Lanka, transmite AFP, citand o sursa din cadrul politiei.

Alte 254 de persoane au fost internate la spital in capitala Colombo si inca 60 de raniti au fost inregistrati in doua dintre explozii survenite in afara capitalei.

Cel putin 64 de oameni au murit chiar in capitala, unde au fost lovite de explozii trei hoteluri si o biserica, alti 67 de oameni au murit in atacul de la o biserica din Negombo, la nord de Colombo, iar alti 25 la o alta biserica in Batticaloa, in estul statului insular, conform aceleiasi surse.