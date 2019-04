Actorul Florin Piersic i-a transmis un mesaj premierului Romaniei, cu ocazia zilei onomastice.



"Ii transmit salutari, toate cele bune. Sa mearga cat se poate spre binele acestui neam exceptional in aceasta tara extraordinara care se cheama Romania. Ei sunt romanii pe care trebuie sa-i iubim, pentru ca eu de exemplu, am fost indemnat de oameni bine aranjati si sus-pusi, din Franta, SUA sa plec din Romania si am spus nu.

Eu tara asta nu o sa pot sa o parasesc. Puteti sa-mi oferiti ce vreti pe lumea asta, eu nu plec din Romania, asta e tara in care m-am nascut, tara in care am avut cele mai mari bucurii ale vietii mele si nu cred ca mai pot aparea altele, atat timp cat nu sunt acasa," a mai spus Florin Piersic, potrivit Dcnews.