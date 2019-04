Florile sau ramurile de finic cu care credinciosii merg de Florii la biserica simbolizeaza bucuria ca Hristos intra tainic in Ierusalim, dar si in sufletele oamenilor, le-a transmis patriarhul Daniel, duminica, celor prezenti la slujba de la Catedrala Patriarhala.

"Florile acestea, stalparile, ramurile de finic pe care noi le purtam in mana simbolizeaza comemorarea Intrarii Domnului in Ierusalim, dar si faptul ca noi exprimam bucuria ca Hristos Domnul intra nu numai in Ierusalim, ci si in sufletul nostru, care devine un Ierusalim duhovnicesc, asa cum se spune in acatistul Intrarii Domnului in Ierusalim. (...) Deci, astfel, Hristos Domnul intra tainic in Ierusalim, dar si in sufletele noastre. In aceasta sfanta si mare zi a Intrarii Domnului in Ierusalim, noi aducem florile credintei si ale vietii duhovnicesti Mantuitorului Iisus Hristos si ii multumim. In acelasi timp prevestim Saptamana Sfintelor Patimiri ale Mantuitorului Iisus Hristos: Rastignirea, Ingroparea si Slavita Sa Inviere", a spus patriarhul Daniel in predica rostita cu acest prilej, potrivit Agerpres.

El a accentuat ca florile pe care le purtam in mana in aceasta zi reprezinta "florile credintei"

"Florile pe care le purtam in mana in aceasta zi, asa cum a spus deja Sfantul Ioan Gura de Aur, reprezinta florile credintei si florile virtutilor pe care le-am adunat in suflet prin rugaciune mai multa, prin metanii multe, prin lacrimi de pocainta, prin ascultarea mai intensa a slujbelor si citirea mai cu frecventa a textelor sfinte ale Sfintei Scripturi si ale scrierilor duhovnicesti, prin impartasirea mai deasa, prin milostenie mai multa. Acestea sunt florile Floriilor, simbolizate prin ramuri de finic, ramuri de salcie si alte flori", a explicat inaltul ierarh ortodox.

Patriarhul Daniel a amintit si de Sfantul si Marele Mir, despre care a spus ca simbolizeaza "vita curata, simbolizeaza sufletul si trupul curatit de pacate prin postirea de 40 de zile prin Sfantul si Marele Post".

"Noi avem o viata curata dupa ce ne-am spovedit, ne-am pocait, ne-am spus pacatele si am primit iertare de pacate, dupa ce ne-am impartasit mai des cu Sfanta si Dumnezeiasca Euharistie. Viata noastra devine frumos mirositoare. Viata pacatoasa este urat mirositoare, viata curata, duhovniceasca este frumos mirositoare. Deci, mirul de mare pret pe care noi il aducem in aceste zile este viata duhovniceasca, viata curatita si sfintita prin nevointele Marelui Post al al Sfintelor Pasti", a mai spus patriarhul Daniel.

Cu prilejul Sarbatorii Floriilor, patriarhul, care a oficiat Sfanta Liturghie impreuna cu episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploiesteanul si cu episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor, Timotei Prahoveanul, a adresat "parintesti doriri de sanatate si mantuire tuturor celor care poarta nume de flori".

Credinciosii ortodocsi si greco-catolici sarbatoresc duminica Floriile, zi care aminteste de intrarea lui Iisus in Ierusalim, unde a fost intampinat de multimi de oameni cu ramuri de finic.