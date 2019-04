Lucian Morar, primarul orasului Ulmeni, face greva foamei in fata Ministerului Sanatatii. Edilul si-a petrecut a cincea noapte in cortul amplasat in apropierea institutiei si nu are de gand sa renunte la protest.

Primarul solicita deschiderea unei statii de ambulanta pentru cei 7.500 de cetateni din localitatea sa. La Ulmeni, angajatii primariei, in semn de solidaritate cu gestul primarului, au mers la serviciu cu banderole albe, scrie Adevarul.ro. "Am inceput ziua a sasea a grevei foamei sub un soare cu dinti si mult vant! Starea mea de sanatate este inca acceptabila! Raman pe baricade de la cortul din fata Ministerului Sanatatii!", a scris Lucian Morar pe Facebook. El cere un centru de ambulanta pentru orasul sau si a aratat in scrisoarea de protest pe care a inaintat-o chiar si presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, ca a facut demersuri in acest sens inca din anul 2011. Edilul a decis sa intre in greva foamei dupa ce, la inaugurarea Laboratorului de Radioterapie cu Energii Inalte de la Baia Mare, Sorina Pintea, Ministrul Sanatatii a declarat public ca se va infiinta o statie de ambulanta in comuna Arinis, judetul Maramures. Lucian Morar, primarul orasului Ulmeni, a intrat in greva foamei luni, 15 aprilie, in fata Ministerului Sanatatii.

