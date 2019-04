Doi zimbri din rezervatia de la Vama Buzaului vor ajunge sa traiasca in libertate in cadrul Parcului Natural Vanatori Neamt, au informat vineri reprezentantii Asociatiei "Valea Zimbrilor -Vama Buzaului".



Conform acestora, transportul celor doua exemplare va dura aproximativ 7 ore si se va face cu opriri regulate pentru adaparea zimbrilor, dar si pentru examinarea animalelor de catre medicul veterinar, scrie Agerpres.

Cele doua exemplare care vor ajunge in "Tinutul Zimbrului" se adauga altor patru reintroduse in libertate anul trecut, in cadrul unui parteneriat derulat cu WWF Romania, doua in zona de resalbaticire Magura Zimbrilor, comuna Armenis, judetul Caras-Severin si alte doua - in zona Muntilor Poiana Rusca, comuna Densus, judetul Hunedoara.

Astfel, Valea Zimbrilor -Vama Buzaului isi atinge, pe langa scopul turistic, si pe cel de centru de reproductie, a aratat sursa citata.

In anul 2018, Valea Zimbrilor -Vama Buzaului a avut aproximativ 40.000 de vizitatori.

In cadrul rezervatiei, anul trecut traiau in semisalbaticie, pe 90 de hectare, din care 10 de pasune, un numar de 26 de zimbri.