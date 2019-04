"Pretul carnii de porc si de pasare atinge cote alarmante pentru buzunarul consumatorului roman. In cadrul Conferintei SIIC'2019 - Industria Carnii, atrageam atentia asupra cresterii pretului la carnea de porc si pasare, in doar doua saptamani, cu 20% si previzional pentru perioada imediat urmatoare cu aproximativ 40%. Pretul la carnea de porc si pasare a atins aceste previziuni si va creste in continuare cu 30-40%", se mentioneaza in document.

Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din Romania deplange faptul ca Romania e dependenta de importurile de carne.

"Marii producatori din statele membre s-au reorganizat, cresc purceii, abatorizeaza in state europene si vand catre tarile asiatice, puternic atinse de pesta porcina africana. China cumpara tot porcul european, contractele pe 2019 s-au triplat", se mentioneaza in comunicat.

Potrivit ACEBOP, importatorii din Romania care doresc sa achizitioneze porci vor fi nevoiti sa plateasca saptamana viitoare 80 de euro/cap, in contextul in care necesarul fermelor de ingrasare s-a dublat.

Asociatia acuza lipsa capacitatii de reproductie a Romaniei, la porc si pasare, drept cauza principala a acestei crize.

"Daca Romania avea astazi o capacitate normala de productie pasare si porc, nu ne-am mai fi gasit in situatia de a cumpara carne la un pret pe care buzunarul cetateanului roman nu si-l permite. Atragem atentia ca NU fermierii sunt cauza exploziei preturilor, ei raman tributari unor politici de piata necontrolate si speculatiilor unor carteluri comerciale", se mentioneaza in comunicat.

Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine considera ca profitorii acestei crize sunt comerciantii de purcei si o parte din abatoare - "care fac pretul in tara".

ACEBOP solicita de urgenta sprijinul direct al Guvernului pentru prioritizarea constructiei de ferme de reproductie, ca actiune impotriva "celui mai mare risc - de prabusire a productiei de carne din Romania".