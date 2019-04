Marsul Biciclistilor, un protest la care sunt asteptati "toti cei nemultumiti de modul in care este administrata Capitala", va avea loc sambata, cu incepere de la ora 15:30.



Potrivit unui comunicat al Organizatiei pentru Promovarea Transportului Alternativ in Romania (OPTAR) transmis AGERPRES, traseul protestului, notificat catre Primaria Capitalei, Jandarmerie si Politiile Rutiera si Locala este: bulevardul Maresal Constantin Prezan - Arcul de Triumf - soseaua Pavel Dimitrievici Kiseleff - Piata Victoriei - soseaua Nicolae Titulescu - Pasajul Basarab s Soseaua Grozavesti - intoarcere la Intrarea Grozavesti - soseaua Grozavesti - Pasajul Basarab - soseaua Nicolae Titulescu - Piata Victoriei - Calea Victoriei - bulevardul Regina Elisabeta - soseaua Schitu Magureanu - Pod Izvor - Splaiul Independentei - soseaua Libertatii - soseaua Natiunile Unite - strada Izvor - Calea 13 Septembrie - soseaua Libertatii - soseaua Unirii - soseaua Dimitrie Cantemir - Parcul Tineretului.

Adunarea participantilor se va face incepand cu ora 14:30 la intrarea Charles de Gaules din Parcul Herastrau iar plecarea in coloana va avea loc la ora 15:30, scrie Agerpres.

"In cele trei sferturi de mandat, avand cele mai mari bugete si cu o administratie dublata de niste companii municipale infiintate ilegal, administratia Firea a reusit sa nu realizeze niciun proiect important pentru Capitala. In prima jumatate de mandat, primarita Firea si-a concentrat toata energia pe infiintarea societatilor comerciale, pentru ca a doua jumatate de mandat sa fie dedicata efortului de a face aceste societati legale. Intre timp, de proiectele care ar trebui sa duca la cresterea calitatii vietii in Bucuresti nu pare sa se ocupe cineva", se arata in comunicat.

Organizatorii precizeaza ca problema numarul unu a orasului este traficul

"Experti din mai multe tari au studiat problema in perioada 2014 - 2016 si au propus solutiile in Planul de Mobilitate Urbana Durabila Bucuresti - Ilfov. Toate administratiile din Ilfov si Primaria Capitalei au acceptat aceste solutii si din aprilie 2017 documentul a devenit obligatoriu de implementat. In aprilie 2019 s-a incheiat termenul pana cand masurile urgente ar fi trebuit implementate. (...) Totusi, cu toate ca nu a realizat nimic din ce era urgent in privinta mobilitatii, Gabriela Firea nu are nicio jena sa asocieze ideile sale aberante, cum ar fi pasarelele pietonale, 'tramvaiul zburator' sau canalul Dunare - Bucuresti, cu Planul de Mobilitate Urbana Durabila", se mai arata in comunicat.

OPTAR este o asociatie care sustine dezvoltarea mobilitatii urbane prin oferirea de alternative viabile de deplasare pentru cetateni, indiferent cum aleg sa se deplaseze: pe jos, cu bicicleta, cu transportul public sau cu autoturismul.