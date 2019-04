Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj cu ocazia Sarbatorii de Pesah, in care reafirma angajamentul sau pentru protejarea drepturilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si ocrotirea patrimoniului spiritual si cultural al minoritatilor etnice, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.



"O data in plus, condamn actiunile care aduc atingere libertatii de constiinta si care pangaresc memoria Holocaustului. In Romania, manifestarile antisemite, xenofobe si rasiste trebuie sa fie sanctionate aspru, cu celeritate, in conformitate cu legislatia in domeniu", spune Iohannis in mesajul care a fost prezentat de catre consilierul prezidential Sergiu Nistor la Sinagoga Mare din Bucuresti, potrivit Agerpres.

Potrivit sefului statului, comunitatea evreiasca a contribuit "in mod definitoriu la modernitatea si prosperitatea tarii noastre, la independenta si unitatea nationala, precum si la integrarea noastra in structurile europene si nord-atlantice, si asumarea valorilor democratice".

"Aceasta valoroasa contributie ne aminteste cat este de important sa aparam, in societatea de astazi, legaturile de solidaritate care fac posibila convietuirea armonioasa si respectul fata de celalalt", mai arata presedintele Iohannis.

El a adresat conducerii Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania si tuturor membrilor comunitatilor evreiesti felicitari si urari de prosperitate.

"Celebrare a eliberarii evreilor din robie si a renasterii lor ca popor liber, Pesah reinnoieste, cu fiecare sarbatoare, fidelitatea fata de valorile spirituale ale iudaismului, precum dialogul, solidaritatea si toleranta", mai spune presedintele Iohannis in mesajul sau.