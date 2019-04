Consilierii ALDE din cadrul CGMB au propus, pentru sedinta de saptamana viitoare, un proiect care prevede acordarea titlului de cetatean de onoare disidentului anticomunist Iulius Filip.

Iulius Filip se afla, in acest moment, in stare grava.

"In 1981, Iulius Filip a trimis pe adresa Comitetului Central al PCR un pamflet, adresat lui Nicolae Ceausescu, intitulat „Vis si speranta”, care se incheia cu versurile „Laude, minciuni si vorbe, cu ele mereu ne-ati dus/ Dar acum sosit-a clipa pentru-al lor sfarsit si-apus”. A fost arestat in 3-5 martie 1981 si anchetat, iar in 15 martie a fost trecut in rezerva pentru fapte incompatibile cu statutul de cadru militar", se arata in proiectul de hotarare, potrivit Stiripesurse.ro.

Proiectul a fost semnat de patru consilieri ALDE din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Acesta mai mentioneaza faptul ca Filip a fost condamnat la inchisoare, si ulterior i s-a refuzat liberarea conditionata.

"Iulius Filip a incercat de doua ori sa fie eliberat conditionat, deoarece intrunea conditiile: Cu toate acestea, Iulius Filip nu a fost lasat liber. Iar asta intrucat Comisia de liberare conditionata a decis ca Filip nu a dat dovezi temeinice de indreptare si ca a continuat actiunile subversive impotriva oranduirii socialiste, a regimului comunist si a Republicii Socialiste Romania", se mai arata in proiectul de hotarare.