Centrul de gazduire in regim de urgenta destinat victimelor violentei domestice, Casa INVICTA, se va inchide incepand cu 1 Mai 2019.



Primaria Capitalei a decis sa nu mai dea fonduri centrului pe motiv ca are buget de ”subzistenta” si abia isi permite sa-si plateasca salariatii.

"Centrul de gazduire in regim de urgenta destinat victimelor violentei domestice – Casa INVICTA se va inchide incepand cu 1 Mai 2019.

Casa INVICTA a fost un centru pilot infiintat in august 2017 in cadrul unui parteneriat public privat tripartit, Asociatia ANAIS ca furnizor de servicii, Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse Intre Femei si Barbati institutie care a pus la dispozitie spatiul necesar si utilitatile necesare functionarii si Primaria Municipiului Bucuresti prin Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti institutie care a asigurat finantarea.

De la infiintare si pana in prezent Primaria Municipiului Bucuresti a acordat o finantare pentru functionarea acestuia pentru o perioada de 12 luni si pentru inca o perioada de 6 luni, continuitatea activitatii fiind asigurata cu sprijinul AVON Romania, Fundatiei Sensiblu si a altor donatii individuale.

In prezent Casa INVICTA a ramas fara o finantare durabila si sustenabila astfel ca incepand cu 1 Mai 2019 activitatea centrului va inceta, singurul centru de gazduire pentru victimele violentei domestice cu program de functionare 24h/24h. Primaria Municipiului Bucuresti nu va mai acorda finantare pentru continuare activitatii astfel ca in lipsa unei finantari sigure pentru o perioada de timp centrul nu mai poate continua activitatea.

Le multumim tuturor celor care au crezut in misiunea asociatiei, ne-au incurajat, ne-au sustinut financiar, ne-au promovat. Le multumim celor 64 de ONG-uri si grupuri civice care au semnat scrisoarea de sustinere adresata consilierilor generali ai Municipiului Bucuresti.

Incurajam in continuare persoanele care se confrunta cu situatii de violenta sa apeleze la serviciile specializate existente", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a Asociatiei ANAIS.