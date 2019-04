O fetita in varsta de 9 ani din Iasi a oferit o lectie de curaj, dupa ce a inceput sa fuga dupa un barbat care i-a furat telefonul mobil din mana, pe strada.





Incidentul a avut loc in timp ce fetita se intorcea de la scoala impreuna cu un alt copil. In momentul in care telefonul mobil i-a fost smuls din mana, precum se poate observa si pe imaginile inregistrate de camerele video, fetita a fost prompta si a incercat sa prinda agresorul, din pacate, fara succes.

Barbatul in varsta de 44 de ani care a talharit-o pe minora ar fi fost recidivist, in trecut fiind condamnat pentru fapte similare, transmite Laura Bustiuc, purtatorul de cuvant al Politiei Iasi. Agresorul a fost prins si arestat preventiv pentru 30 de zile pentru talharie, noteaza hotnews.ro.

Inainte de a fi prins, el reusise sa vanda deja telefonul fetitei.