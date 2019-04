Augustin Lazar a fost eliberat din functie ca urmare a pensionarii incepand cu 27 aprilie.

Procurorul general, Augustin Lazar, a depus saptamana aceasta la Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) o cerere prin care solicita sa iasa la pensie.

Augustin Lazar a candidat pentru un nou mandat de procuror general, dar candidatura i-a fost respinsa de Tudorel Toader.

Conform unui calcul realizat de jurnalul.ro, procurorul general va avea o pensie de 27.000 de lei.

Lazar a fost acuzat in presa ca a refuzat eliberarea conditionata a disidentului anticomunist Iulius Filip pe vremea cand era membru in Comisia de propuneri pentru liberare din cadrul Penitenciarului Aiud. Ulterior, Augustin Lazar a sustinut ca nu stia daca dosarele luate in discutie in Comisia de la Penitenciarul Aiud erau ale unor detinuti politici, insa si-a cerut "scuze institutionale" pentru practicile discutabile de dinainte de 1989.