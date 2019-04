Meningita este mai frecventa in randul copiilor, adolescentilor si adultilor tineri.

Exista doua tipuri de meningita:

Meningita virala – este cea mai frecventa forma si nu prezinta simptome grave. In cazurile severe, aceasta poate duce la febra si frisoane. Meningita virala afecteaza anual 80-92% din copiii mici si sugari. Aceasta poate fi transmisa prin mancare, apa si obiecte contaminate, informeaza Csid.ro.

Meningita bacteriana - este rara, insa foarte periculoasa si poate fi transmisa prin intermediul secretiilor nazale si a salivei. Daca nu este tratata, se poate ajunge la afectiuni ale creierului sau chiar deces.

Simptomele meningitei:



Gat intepenit si durere in zona cervical



Febra



Dureri de cap



Stari de voma



Somnolenta



Dureri musculare



Frisoane



Fotofobie

Tratamentul meningitei

Meningita bacteriana poate fi tratata cu antibiotice prescrise la recomandarea medicului, dar uneori poate fi necesara si administrarea de medicamente pe baza de steroizi. Pacientul necesita internare si supraveghere permanenta pentru observarea evolutiei bolii si pentru a identifica efectele medicatiei.

Meningita virala, in schimb, poate fi tratata la domiciliu cu medicamente antiinflamatoare si prin consum ridicat de lichide, care grabesc vindecarea. Tratata corespunzator, aceasta forma usoara de meningita poate fi vindecata in mai putin de doua saptamani.

Cum se raspandeste meningita?

Virusurile si bacteriile care provoaca meningita pot fi raspandite prin:

- Stranut

- Tusit

- Sarut

- Tacamuri sau periute de dinti comune

O eleva de clasa a XII-a de la Colegiul National "Gheorghe Lazar", diagnosticata cu meningita, a murit in cursul zilei de joi. Fata de 18 ani a fost internata miercuri seara in spital, dupa ce boala a evoluat foarte rapid, iar tanara a ajuns la Urgente.

"Infectia cu meningococ se transmite pe calea aerului, doar in cazul unui contact foarte apropiat cu o persoana bolnava sau purtatoare. Microorganismul nu este rezistent in mediul extern, fiind foarte sensibil la variatiile de temperatura si uscaciune. In unele cazuri se foarte rare, poate aparea o forma fulminanta a bolii (meningococemie) cu o rata mare de deces. Doar contactii apropiati sunt testati in vederea posibilului portaj al meningococului si li se aministreaza profilactic doza unica de antibiotic.

Pentru prevenirea meningitei meningococice sunt disponibile doua tipuri de vaccin: unul pentru tipurile A, C, Y, W si altul pentru tipul B, care se administreaza concomitant.

Conform ultimelor date raportate de Centrul National de Control al Bolilor Transmisibile, in anul 2017 au fost inregistrate 63 de cazuri de meningita meningococica, din care 13 persoane au decedat", se arata intr-un comunicat al Ministerului Sanatatii.