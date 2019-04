A cincea editie a Festivalul International al Luminii - Spotlight are loc in perioada 18-21 aprilie 2019 la Bucuresti. Spotlight este cel mai mare festival din Romania dedicat luminii si tehnologiilor bazate pe lumina, conform site-ului oficial al festivalului, spotlightfestival.ro

In cadrul festivalului au loc evenimente in care sunt prezentate instalatii de lumina, proiectii de video-mapping ori proiecte de iluminat arhitectural semnate de artisti locali si internationali. Organizator principal al evenimentului este Primaria Municipiului Bucuresti prin ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti. Concertul de deschidere a fost sustinut de DJ-ul Bob Sinclair. Vor fi expuse lucrari semnate de artisti din Franta, Canada, Romania, Austria sau Marea Britanie. Partener international al festivalului este "Fete des Lumieres Lyon", conform unui comunicat de presa al ARCUB.

Mai multe cladiri de pe Calea Victoriei au fost animate de un spectacol de lumini, iar diferite instalatii, unele dintre ele interactive, au atras atentia trecatorilor prin ineditul jocului de lumini, joi seara, in prima zi a Festivalului Spotlight, scrie Agerpres.

Presedintele Klaus Iohannis a privit una din instalatiile Festivalului International al Luminii "Spotlight", amplasata in jurul statuii ecvestre a regelui Carol I. Anterior, el a participat la deschiderea oficiala a Sezonului Romania-Franta, care a avut loc la Muzeul National de Arta al Romaniei.

De la ora 21,00, publicul prezent la Spotlight a putut asculta, in Piata "George Enescu", ritmurile electronice pregatite special pentru eveniment de catre artistul francez Bob Sinclar, unul dintre cei mai apreciati DJ din lume. Concertul a fost precedat de un warm-up cu DJ Andi.

Traseul principal al Spotlight este Calea Victoriei, completat de spatii din strada Lipscani si din Piata Universitatii, iar programul e acelasi ca joi si in restul celor trei zile ale festivalului - incepand cu ora 20,00 si pana la miezul noptii.

In zona sunt restrictii rutiere in perioada evenimentului, in intervalul orar 20,00 - 23,55: Calea Victoriei, intre strada C.A. Rosetti si bulevardul Regina Elisabeta; Calea Victoriei, intre bulevardul Regina Elisabeta si Splaiul Independentei.

Pe Calea Victoriei au fost joi seara foarte multi oameni de toate varstele, iar Piata "George Enescu" a fost plina. Unii dintre trecatori au tinut neaparat sa imortalizeze efectele speciale produse de jocul de lumini, asa ca au facut inregistrari video cu telefonul. Altii au venit pregatiti cu aparatul de fotografiat.

Principala atractie a copiilor a fost "Wave-Field", o instalatie interactiva formata din balansoare pe care cei mici fost fascinati sa le incerce. Aceasta este amplasata in zona Muzeului National de Arta al Romaniei.

Potrivit ARCUB, la Spotlight lucrari semnate de artisti straini si romani imbina arta si tehnicile cele mai inovatoare pentru a exprima valorile europene ce sustin tema editiei a V-a a festivalului - EuropeLights -, marcand, totodata, doua evenimente majore ale anului: Presedintia Romaniei la Consiliul UE si deschiderea Sezonului Romania-Franta la Bucuresti.