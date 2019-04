Procurorii militari care au intocmit rechizitoriul in dosarul "Revolutiei" sustin ca, incepand cu 22 decembrie 1989, la nivelul intregii tari, a fost declansata o ampla si complexa actiune de inducere in eroare - dezinformare si diversiune - care a dus la instaurarea unei psihoze a terorismului, aceasta fiind principala cauza a numeroaselor pierderi de vieti omenesti.





Fostul presedinte Ion Iliescu este acuzat de procurori ca a contribuit in mod direct si nemijlocit la generarea si amplificarea acestei psihoze terorist-securiste.

Anchetatorii mai spun ca instaurarea psihozei teroriste a dus la peste 1.000 de decese ca urmare a tragerilor haotice cu armament, fortele armate folosind 12.600.000 de cartuse.

"Probatoriul administrat a demonstrat ca, incepand cu orele 18,30 ale zilei de 22 decembrie 1989, a fost declansata la nivelul intregii tari o ampla si complexa actiune de inducere in eroare (dezinformare si diversiune), unica in istoria nationala. Consecinta acestei situatii a fost instaurarea la nivelul intregii populatii a Romaniei a unei psihoze a terorismului. Inducerea in eroare a reprezentat principala cauza a numeroaselor pierderi de vieti omenesti, vatamari fizice sau psihice, privari grave de libertate cu incalcarea regulilor generale de drept international si distrugerea unor bunuri de patrimoniu", se arata in rechizitoriul trimis in instanta.

Procurori: Populatia Romaniei, supusa la o ampla inducere in eroare

In opinia procurorilor militari, intreaga populatie a Romaniei a fost supusa in timpul Revolutiei, in mod deliberat si profesionist, la o ampla inducere in eroare.

"Este elocvent a se retine ca, in timpul Revolutiei, au fost folosite cu succes toate tehnicile de dezinformare. Demonizarea i-a privit pe Nicolae si Elena Ceausescu, anturajul imediat al acestora, dar si acele forte dispuse (chipurile) a-i apara pe acestia (cadrele DSS, in principal). Divizarea s-a facut pe deplin resimtita prin crearea, incepand cu 22.12.1989, a doua tabere aparent oponente. Pe de o parte, se situau poporul, Armata si CFSN, iar pe de alta parte, elementele securist-teroriste loiale fostului presedinte. Psihoza terorista instaurata a influentat cvasi-unanimitatea opiniei publice, aceasta fiind indusa in sfera irationalului, consecintele acestei stari fiind deosebit de grave. Prin modul de propagare al dezinformarii - TVR, Radio si presa scrisa, tinta psihozei teroriste au constituit-o civilii, dar si militarii, pe intregul teritoriu al Romaniei. In aceasta situatie, efectele dezinformarii s-au regasit in numeroase cazuri de foc fratricid, consecintele fiind survenirea de decese, raniri si distrugeri de bunuri materiale. Se mai poate observa ca scopul inducerii in eroare din cursul lunii decembrie 1989 a fost pe deplin realizat avand in vedere ca masele populare au fost intr-adevar neutralizate in timp ce puterea totala in stat a fost acaparata de o minoritate politico-militara (grupul Iliescu). (...) Toate deciziile importante, luate incepand cu 22 decembrie 1989, nu au implicat manifestarea de vointa a maselor revolutionare, fiind luate exclusiv de grupul de decizie politico-militara din CFSN", sustin procurorii.

Astfel, la ora 19,30, la TVR, Ion Iliescu a afirmat in direct: "Asa cum ati vazut, ne-am intalnit in Comitetul Central, am comunicat cu oamenii din piata. (...) In momentele in care ne constituiam, ne organizam in sediul Comitetului Central, o grupa din unitatile securitatii, unitate special pregatita ca sa-l apere pe Ceausescu, ascunsa undeva prin subsoluri, in niste tuneluri care comunicau intre sediu si Palatul Republicii, a reusit sa se refugieze si cand era piata plina de lume au inceput sa traga asupra cetatenilor si asupra sediului central unde se aflau oameni de bine care se constituiau in aceasta structura noua. Este o ultima zvarcolire a acestei fiare incoltite care loveste pana si inainte de moarte (...) si care a reusit sa produca noi tragedii, noi dureri, noi victime pe altarul luptei pentru eliberare nationala. (...) Vreau sa fac apel la cei care se afla in fata sediului Comitetului Central (...) inca nu a fost lichidat nucleul acesta de bezmetici, inca se trage. (...) Trebuie lichidat acest nucleu de sinucigasi. (...) In sediu se afla generalul Gusa si altii care vor rezolva situatia. (...) Apelam la toti cetatenii ca sa elibereze piata si zona din jurul Palatului, ca sa poata patrunde armata. (...) Nu a reusit contralovitura acestei unitati de sinucigasi si de teroristi", potrivit rechizitoriului.

Nu exista probe ca militari din fosta Securitate i-au atacat pe revolutionarii din fata CC al PCR

Procurorii spun ca nu exista nicio proba ca militari din fosta Securitate i-au atacat pe revolutionarii din fata CC al PCR sau pe cei aflati in sediu, scrie Agerpres.

"Intreaga conducere a DSS si toate cadrele militare ale Directiei a V-a si USLA au permis patrunderea revolutionarilor in sediul CC, contrar ordinelor exprese ale comandantului suprem Nicolae Ceausescu, desi aveau capacitatea sa nu o faca. Tot conducerea DSS a decis abandonarea presedintelui Nicolae Ceausescu astfel incat acesta a ramas singur, fara protectie si astfel a fost privat de libertate in incinta UM Targoviste, iar apoi executat. In momentele aparitiei televizate, Ion Iliescu cunostea ca generalul Iulian Vlad - seful DSS s-a alaturat Revolutiei. Totodata, seful Directiei I din DSS isi declarase deja atasamentul fata de noua putere", se precizeaza in rechizitoriu.

Anchetatorii mai arata ca primele victime prin impuscare au aparut in Capitala in cursul zilei de 22 decembrie 1989, dupa ce psihoza terorista a inceput sa se instaleze.

"Prin aceasta aparitie televizata, in seara zilei de 22 decembrie 1989, Ion Iliescu a contribuit in mod direct si nemijlocit la generarea si amplificarea psihozei terorist-securiste, dezinformand opinia publica prin intregul sau discurs. A fost, practic, o succesiune de dezinformari, in conditiile in care prin dezinformare si diversiune a fost indusa psihoza terorista, cauza principala a multiplelor decese si raniri de persoane, dupa 22 decembrie 1989", spun procurorii.

Ion Iliescu reia tema teroristilor

Intr-o alta interventie de la TVR, din ziua de 23 decembrie 1989, Ion Iliescu reia tema teroristilor, a unor indivizi fanatizati, "care actioneaza cu o cruzime fara precedent, tragand in locuinte, in cetateni, provocand victime in randul militarilor".

"Focul fratricid (existent la scara larga atat in Bucuresti, cat si in marile orase ale tarii), tragerile haotice, consumul urias de munitie au fost efecte directe ale instaurarii psihozei teroriste. Cercetarile au relevat ca in perioada Revolutiei din decembrie 1989 fortele armate ale Romaniei au tras aproximativ 12.600.000 de cartuse! Totodata, in intervalul de timp 22 - 25 decembrie 1989, s-au executat 52 de iesiri cu avioanele de vanatoare, 26 de iesiri cu elicopterele militare, aparate militare de zbor care au deschis focul cu mitralierele de bord si rachete. De la sol au fost lansate 53 de rachete antiaeriene, de diverse tipuri. Acest consum urias de munitie, intr-un interval de 6 zile, denota efectele profunde si generalizate ale psihozei teroriste ce a existat in timpul Revolutiei, ca urmare a dezinformarii si diversiunii. In acelasi timp, un asemenea consum de munitie demonstreaza inclusiv intentia diversionista venita de la structura de comanda a MApN. Prin aceasta canonada, populatia Romaniei a fost manipulata pentru a i se inocula ca intre cele doua pretinse tabere se desfasoara un adevarat razboi. Exista martori, fosti militari, care au afirmat ca un asemenea consum de munitie este mai degraba specific unui razboi, purtat la scara larga, cu un inamic strain, bine determinat", se mentioneaza in rechizitoriu.

Din probele de la dosar, rezulta ca, in intervalul 16 - 27 decembrie 1989, au decedat 1.006 persoane, din care doar 153 pana la 22 decembrie 1989.

In acelasi interval, au fost ranite 2.988 de persoane, din care 890 pana la 22 decembrie 1989, iar 2.157 dupa 22 decembrie 1989.

Procurorii mai acuza faptul ca, in jurul obiectivelor civile si militare de interes major aflate in Bucuresti si in marile orase, au fost cantonate treptat forte militare excesiv de numeroase si total eterogene, iar masarea acestor forte in perimetre reduse s-a facut fara asigurarea unei comunicari eficiente intre efectivele militare, astfel incat, de cele mai multe ori, acestea nu se cunosteau intre ele si nici macar nu cunosteau cu claritate propriile misiuni in care au fost angrenate.

In plus, in Bucuresti, au desfasurat actiuni de lupta, concomitent, 11.032 de militari, cu 166 de tancuri si 108 TAB-uri, desi Armata Romana nu avea la nivelul anului 1989 prevazuta posibilitatea ca tancurile proprii sa fie implicate in lupta de gherila urbana, militarii tanchisti nefiind instruiti sa lupte in mediul urban impotriva unor formatiuni special pregatite pentru diversiune urbana, mai arata procurorii.