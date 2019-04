Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat demararea unei anchete la Agentia Judeteana de Protectia Mediului Buzau si la Garda de Mediu, dupa aparitia in spatiul public a unor imagini in care cadavrul unui urs, impuscat in comuna Colti, este stropit cu bere si batjocorit de cei care l-au capturat.



"Este inadmisibil!!!La prima ora a diminetii, o echipa de comisari de la Comisariatul General al Garzii Nationale de Mediu va fi la Buzau. Vom cere inclusiv interventia organelor de cercetare penala! Iar Corpul de Control al Ministrului va verifica modul in care cei din Agentia si Garda judetene si-au indeplinit atributiile. Le garantez vinovatilor ca vor plati scump!", a scris Gratiela Gavrilescu pe Facebook.

Joi, primarul comunei Colti, Pavel Radulescu, a anuntat pe contul sau de Facebook ca s-a reusit impuscarea ursului care teroriza din 2015 localitatile de munte ale judetului Buzau. Pentru recoltarea animalului fusese emis aviz de la Ministerul Mediului, inca de la inceputul lunii.

Odata cu anuntul prinderii animalului, primarul a postat si cateva fotografii cu cadavrul ursului, dar si un filmulet in care alesul local si cei care-l insotesc sunt bucurosi ca au impuscat animalul si se pozeaza cu el, asemenea unui trofeu.

"Luni, am mers la doamna prefect si am rugat-o sa constituie echipe pentru prinderea ursului pentru ca nu era decat un singur vanator. S-au constituit mai multe echipe si a fost impuscat pe Valea Sibiciului intre Colti si Panatau. Ursul avea in jur de 400 de kilograme. S-a respectat procedura si a fost impuscat in apropierea unei garle, exact cum cere legislatia. E un urs care ne terorizeaza din 2015, numai anul acesta ne-a omorat 7 oi, 3 miei si 5 porci doar in comuna Colti. Dar a dat lovituri si in alte comune ale judetului Buzau, oamenii ajunsesera sa nu mai iasa din case odata cu lasarea serii de teama ca vor da nas in nas cu ursul. A primit ce-a meritat, desi imi pare rau de el, ne-a facut multe probleme. A omorat animale, a distrus grajduri si cotete", a declarat primarul comunei Colti, Pavel Radulescu.

Tot joi, in spatiul public au aparut si alte filmulete. In unul dintre ele, cadavrul ursului este tarat, iar un barbat toarna bere peste el. In alte imagini, cadavrul ursului este legat de gat, iar mai multe persoane trag de sfori, informeaza News.ro.

Gestul primarului si al localnicilor a fost aspru criticat de reprezentantii Federatiei pentru Protectia Animalelor si Mediului, despre care spun ca este o dovada de „barbarie” si ”cruzime”. Mai mult, ONG-ul condamna si Ministerul Mediului care a emis autorizatia de vanatoare si spun ca erau alte solutii care puteau fi luate in calcul si care ar fi rezolvat problema localnicilor, dar ar fi salvat si ursul.