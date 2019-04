Concluziile raportului realizat la finalizarea anchetei facuta de colegiul ”Spiru Haret” arata ca victima nu a respectat Regulamentul de Organizare si Functionare a Scolii (ROF) in ziua in care a fost atacata, informeaza Adevarul.ro.

Conducerea scolii, in concluziile anchetei, sustine ca Andreea Alexe nu avea ce sa caute in cancelarie la ora 12.50 cand a fost chemata de catre fostul sau elev si ulterior injughiata.

"Alexe Andreea Stefania, profesor la Colegiul »Spiru Haret« din Muncicipiul Ploiesti, victima evenimentului, se face raspunzatoare pentru cele mentionate in prezentul proces verbal la capitolul m, in sensul ca nu a respectat prevederile art.50, pct.3 alin 4 din Regulamentul de Organizare si Functionare al colegiului de al carui continut a fost informata, fapt dovedit de semnatura din procesul verbal incheiata in data de 15.10.2018", se arata in procesul verbal realizat la finalizarea anchetei interne.

Comisia de cercetare nu a propus sanctionarea profesoarei injunghiate, ci doar diminuarea salariului cu 10% in cazul paznicului, pe o durata de trei luni.

In 29 ianuarie, la ora 12.57, in holul din fata cancelariei Liceului „Spiru Haret” din Ploiesti, situat la etajul unu al cladirii, o profesoara a fost injunghiata de un fost elev.