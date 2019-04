Laptopurile si calculatoarele refurbished sunt o alternativa ieftina a unor dispozitive noi, dupa ce au fost returnate de clienti si reparate de companie pentru a lucra ca noi.



Chiar daca unii se feresc de produsele refurbished, pe motiv ca ar avea o calitate indoielnica, acestea pot fi o achizitie buna, mai ales ca multe dintre ele nu prezinta urme de uzura. Este vorba despre acele produse care au fost returnare de clienti, reconditionate de compania producatoare pentru a functiona fara probleme. Gasesti mai jos cateva recomandari de astfel de laptopuri si calculatoare refurbished, la pret redus.

Laptopuri refurbished

Chiar dacă este un laptop ieftin, costă sub 1.000 de lei, acest HP ProBook se va asigura că îți poți face bine treaba. Cu un ecran are 13 inci, laptopul rulează pe un procesor Intel Celeron Dual Core 2955U, cu o frecvență de până la 1,40Ghz. Are 8GB memorie RAM și până la 120GB capacitate de stocare. Dispozitivul are o mufă USB 2.0 și două mufe USB 3.0, precum și o mufă jack pentru căști și una pentru microfon. Pentru că este un laptop refurbished il gasesti la reducere aici.

Acest Lenovo X1 Carbon este dotat cu tehnologia RapidCharge, care încarcă bateria laptopului până la 80% în doar 35 de minute. Laptopul are o diagonală de 14,1 inci, cu un procesor Intel Core i7-3667U. Vine cu 8GB memorie RAM și 256GB spațiu de stocare. Tehnologia Dolby Home Theater asigură sunetul surround și capacitățile vizuale, cu elementele grafice Intel HD și componentele de ieșire HDMI. Tastele sunt rezistente la vărsarea accidentală a lichidelor. Laptopul poate fi comandat de aici.

Laptopul refurbished HP EliteBook 8470p are un procesor Intel Core de generația i5. Intel Turbo Boost Technology 2.0 permite în mod automat nucleelor aflate pe procesor să ruleze la o frecvență de până la 3,30 GHz. Laptopul are un ecran cu diagonala de 14 inci, 4GB memorie RAM și 320GB memorie HDD. Laptopul este la reducere și poate fi cumpărat de aici, cu 500 de lei mai puțin.

Calculatoare refurbished mai ieftine

HP Z210 este un desktop recondiționat care rulează cu un procesor Quad Core, de 4 nuclee fizice și 8 virtuale, model Intel Xeon E3-1240, cu o frecvență de 3,30 GHz. Are o placă video nVidia Quadro 2000 de 1GB și sunet integrat Intel HD. Capacitatea de stocare ajunge la 1TB HDD. Calculatorul are 14 porturi USB și 5 porturi audio. Pe lângă faptul că este la reducere, desktop-ul este acum la promoție și poate fi cumpărat cu 1.649 de lei. Se gaseste aici.

HP 6300 Pro MT este un calculator ieftin, potrivit pentru sarcini de birou. Are un procesor Intel Pentium Dual Core G640 de 2.80GHz. Este dotat cu 4GB memorie RAM și până la 320GB capacitate de stocare. Calculatorul are un chipset video Intel HD Graphics și memorie video integrată. Operează pe sistemul Windows 10 Home. Acest desktop resigilat costă numai 449 de lei și poate fi achizitionat de aici.

Lenovo ThinkStation S20 este un alt calculator refurbished la preț redus. Acest Lenovo are un procesor Intel Xeon E5607, de 2.26GHz. Desktop-ul vine cu Windows 10 Professional preinstalat. Are 8GB memorie RAM, 500GB HDD și 120GB SSD, placă video NVIDIA dedicată și memorie video de tip GDDR5. Are porturi pentru căști, audio și microfon. Se gaseste aici.