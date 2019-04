Imagini de vis au fost filmate in Bucovina, unde ninge la mijlocul lunii aprilie.



Se pare ca in Bucovina este iarna in plina primavara.

In zonele montane, lapovita s-a transformat in ninsoare, depunandu-se un strat subtire de zapada. In egala masura, tot in nord, mai exact in Pasul Mestecanis, pe DN17, au iesit chiar si utilajele de deszapezire pe drumuri, pentru a imprastia material antiderapant.

De asemenea, a mai nins si in Muntii Calimani si in Breaza Praova.

Autoritatatile avertizeaza ca temperaturile scazute pot genera aparita poleiului, iar soferii chiar si-au schimbat anvelopele de iarna sunt rugati sa evite regiunile montane, noteaza observator.tv.