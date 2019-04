Oreste Teodorescu a comentat decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic ministrului Justitiei Tudorel Toader si de propunerea lui Eugen Nicolicea la minister.



"Imi rasuna teribil de obsesiv in minte zicala romaneasca 'am scapat de dracu' si am dat de tacsu'.'Pai daca Romania anului 2019 il inlocuieste pe Toader, pe care toti l-am considerat un tip extrem de dubios, de unsuros si de periculos, iar acum il pune ministru de Justitie pe acest semidoct bolsevic si gretos prin toate aparitiile sale, de o incultura si rea-credinta absolut monumentala, slugarnic fata de satrapii PSD, inseamna ca tara noastra este un stat esuat. Daca eu ca cetatean al Romaniei voi apuca ziua in care ministrul Justitiei va fi Eugen Nicolicea, ma consider abandonat definitiv de toate institutiile statului si atunci probabil relatia mea cu aceasta tara va fi doar una sentimentala de undeva de departe. Nu cred ca Romania poate accepta in ansamblul ei cinstit si corect ca un asemenea specimen absolut josnic sa ocupe o asemenea functie", a spus Oreste pentru publicatia podul.ro.

In egala masura, jurnalistul este de parere ca seful statului ar trebui sa respinga aceasta propunere, care constituie "o bataie de joc, o sfidare absolut impardonabila a PSD".