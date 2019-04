"In fiecare din cele 100 de zile de mandat, Guvernul Romaniei a dovedit eficienta, determinare si capacitatea de a gasi solutii bune pentru cetatenii europeni. Ministrii PSD-ALDE au coordonat dosare dificile, unele dintre ele amanate din mandatele presedintiilor precedente, le-au negociat si adus in stadiul de finalizare. Am dovedit ca avem forta si priceperea sa deblocam discutii cu privire la problematici importante pentru viitorul european si sa le punem o amprenta practica. Am dovedit alaturi de Reprezentanta Permanenta si de expertii din ministere ca avem o echipa puternica si responsabila.

Am convingerea ca dupa acest mandat de sase luni, se va vorbi mai mult despre Romania ca despre o tara cu o voce puternica si respectata in Europa. Imi este confirmat acest lucru la toate intalnirile cu oficialii europeni, care ne felicita pentru reusitele mandatului Presedintiei rotative.

In primele 100 de zile de mandat am gestionat peste 1.100 de evenimente si reuniuni. Inseamna o medie de 11 reuniuni in fiecare zi, organizate in tara si la Bruxelles.

Acest lucru arata capacitatea noastra de a aduce la masa discutiilor toti actorii care au un cuvant de spus in creionarea viitorului european. (...)

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

De asemenea, pe durata primelor 100 zile, Presedintia Romaniei la Consiliului UE a condus negocierile concretizate prin adoptarea a 24 de Concluzii ale Consiliului pe diferite teme de interes la nivel european.

De asemenea, am asigurat reprezentarea Consiliului UE la 6 sesiuni plenare ale Parlamentului European, participand la 33 dezbateri pe diferite teme europene. Totodata, reprezentantii romani au co-semnat, in calitate de Presedintie a Consiliului UE, 22 acte legislative impreuna cu Parlamentul European.

Salut adoptarea formala in Consiliu, la inceputul acestei saptamani, ca ultim pas al procedurii legislative, a normelor comune pentru piata gazelor naturale, cele privind drepturile de autor, normele referitoare la contractele de vanzari de bunuri si contractele de furnizare de continut digital online, precum si cadrul specific de functionare a Programului de cercetare-inovare Orizont Europa.

Acestea sunt dosare cu un impact major in UE, extrem de complexe si dificil de negociat, care au fost finalizate in mandatul Romaniei, prin efortul sustinut al Guvernului, echipelor de experti coordonate de ministri si al Reprezentantei Permanente a Romaniei la UE.

Am reusit sa inchidem revizuirea directivei privind Gazele Naturale, un dosar extrem de dificil si complex pentru Statele Membre si pentru ecuatia securitatii energetice europene.

Presedintia Romana a avut un rol crucial in aceste negocieri care aduc garantii ca regulile Uniunii Energetice se vor aplica si in cazul conductelor de gaze catre si din tarile terte.

Prin revizuirea Directivei Gaze Naturale am avut in vedere stabilirea unui cadru de reglementare stabil, transparent, nediscriminatoriu si am adus mai multa coerenta in relatia cu tarile terte.

Directiva privind drepturile de autor pe piata unica

Noile reglementari vor contribui la realizarea unei piete functionale a drepturilor de autor, cu beneficii economice si sociale atat pentru creatori, cat si pentru consumatori.

In ceea ce priveste Programul-cadru Orizont Europa, am obtinut cresterea resurselor financiare pentru extinderea participarii la acest program si la reducerea diferentelor de salarizare pentru cercetatori la nivelul Uniunii Europene.

De asemenea, intelegerea comuna la care au ajuns Presedintia si Parlamentul European va contribui la reducerea decalajelor si la promovarea excelentei in cercetare si inovare.

Un reper important pentru perioada urmatoare il constituie alegerile pentru Parlamentul European care se vor desfasura in perioada 23-26 mai 2019. Ca Presedintie a Consiliului UE am lucrat pentru crearea unui mediu de desfasurare a alegerilor in mod liber si corect.

Am stabilit reguli mai clare pentru protectia datelor cu caracter personal si sanctionarea folosirii acestora in scopul de a manipula desfasurarea si rezultatele alegerilor.

Totodata, am urmarit la nivelul Consiliului coordonarea eforturilor statelor membre pentru implementarea a doua mecanisme-cheie: Reteaua europeana de cooperare in materie electorala si Sistemul de alerta rapida ce permite statelor membre schimbul de informatii si trimiterea de alerte in timp real in caz de incidente de dezinformare.

Guvernul Romaniei a fost implicat activ in negocierile pentru Brexit

In mandatul nostru au fost finalizate si adoptate formal la nivelul Consiliului 15 propuneri legislative care au rolul de a limita efectele unei retrageri fara acord a Marii Britanii.

Scopul nostru este acela de a proteja cetatenii si mediul de afaceri. De aceea, am facut eforturi si am obtinut decizii in domenii cheie, precum transportul rutier si aerian, coordonarea sistemelor de securitate sociala, Erasmus+, vize, dar si functionarea bugetului european pentru anul 2019.

In 100 zile de mandat, am reusit sa obtinem intelegeri comune cu Parlamentul European pentru o serie de propuneri sectoriale prioritare aferente viitorului Cadru Financiar, precum: Fondul European de Aparare, Programul Europa Digitala 2021-2027, Facilitatea Conectarea Europei, Programul Orizont Europa, Programul Spatiu, Programul Justitie, Programul Drepturi si Valori, Programul InvestEU sau Programul LIFE.

In paralel, Presedintia Romaniei la Consiliul UE a continuat negocierile privind arhitectura de ansamblu a viitorului buget european care urmeaza sa fie agreata la nivelul Consiliului European in toamna acestui an.

Ne concentram acum pe elaborarea unui document simplificat si echilibrat de negociere care sa faciliteze discutiile liderilor europeni la Consiliul European din iunie si deciziile din a doua parte a anului.

Presedintia Romaniei a depus, totodata, eforturi considerabile in avansarea negocierilor privind pachetul legislativ privind politica de coeziune post-2020.

In domeniul migratiei, Presedintia romana a contribuit la avansarea discutiilor pe toate componentele vizand o abordare cuprinzatoare a acestui fenomen, in linie cu obiectivele formulate la nivelul Consiliului European.

Am reusit revizuirea cadrului juridic pentru functionarea retelei europene a ofiterilor de legatura in materie de migratie.

Am finalizat negocierile privind extinderea mandatului Agentiei Europene pentru Paza Frontierelor si Garda de Coasta, una dintre prioritatile majore ale UE in materie de securitate din ultima perioada.

In ceea ce priveste Uniunea Pietelor de Capital, Presedintia rotativa detinuta de catre Romania a reusit inchiderea unor dosare fundamentale menite sa contribuie la finantarea mai eficienta a proiectelor de investitii, cu efecte asupra cresterii economice si dezvoltarii.

Asa cum am spus, toate actiunile Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene au in centru cetatenii si respectarea drepturilor acestora.

Mentionez aici finalizarea negocierilor si adoptarea mai multor reglementari europene, care au ca obiectiv conditii de lucru mai bune pentru cetateni, cum ar fi: Regulamentul pentru instituirea unei Autoritati Europene a Muncii sau Directiva privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca.

Doresc sa va ofer alte cateva exemple relevante cu privire la beneficiile de care se va bucura lucratorul roman:



limitarea la sase luni a perioadelor de proba;



posibilitatea de a solicita, dupa cel putin sase luni de vechime la acelasi angajator, un loc de munca cu conditii mai previzibile si mai sigure;



dreptul de a beneficia de formare gratuita, pe baza legislatiei Uniunii sau a celei nationale".



Citeste mai mult aici.