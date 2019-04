Nu mai e mult pana vine Pastele, iar in timpul care a ramas ai putea face cateva lucruri care te vor ajuta sa nu ramai pe ultima suta de metri cu toate pregatirile.



Vei putea, astfel, să dedici timpul pe care il castigi familiei, prietenilor si activitatilor care iti fac placere, adica exact lucrurilor pentru care ti-ai luat, de fapt, acel concediu de la compania in care lucrezi.

Liste, liste, liste

Listele cu sarcinile pe care le mai ai de indeplinit pana la Paste te pot ajuta sa iti imparti sau sa iti organizezi timpul mult mai concret si eficient. O idee buna ar putea fi chiar sa frunzaresti internetul si sa gasesti o tehnica eficienta de management al timpului care sa ti se potriveasca. Aceasta te poate ajuta sa finalizezi in timp util activitatile absolut necesare in aceasta perioada a anului, fara sa intri in panica si fara sa fii nevoit sa tii minte tot ce mai aveai de facut. Ai putea, de exemplu, sa treci toate lucrurile pe care le ai de facut pe o lista, in telefon, si sa te asiguri ca bifezi cate ceva in fiecare zi. La final, pentru a fi si mai motivat sa o iei de la capat in ziua urmatoare, te-ai putea recompensa cu orice ar putea reprezenta pentru tine un factor motivational.

Achizitioneaza din timp alimentele neperisabile

O alta idee buna pentru a fi cat mai eficient cu pregatirile de Paste ar mai putea fi sa cumperi din timp alimentele neperisabile. Asa ca ai putea merge chiar in acest weekend sa iti procuri o parte dintre cele necesare atunci. In aceasta categorie poti include faina pentru prajituri, zaharul, uleiul, otetul si asa mai departe. Un alt truc pe care il poti folosi pentru a economisi timp ar fi sa faci cumparaturile online pe mega image, unde gasesti aproape toate produsele de care vei avea nevoie.

Cumpara acum cadourile pentru cei dragi

Daca incepi sa cumperi de acum cadourile pentru cei dragi, o sa ai timp sa gasesti exact lucrurile care stii ca i-ar bucura. O idee interesanta ar fi ca anul acesta, pe langa darurile clasice sa alegi si unele putin atipice pentru o astfel de sarbatoare. O carte interesanta (poate cu tematica pascala, daca vrei totusi sa ramai in zona asta), un cos sau rucsac de picnic, o sedinta foto cu iepurasi adevarati, intr-un studio foto sau un accesoriu interesant sunt tot atatea idei de cadouri care, cel mai probabil, i-ar putea surprinde placut pe parintii, copiii, colegii sau prietenii tai.

Nu lasa curatenia pe ultima suta de metri

Cea mai eficienta strategie pe care o poti aborda in cazul curateniei de primavara ar fi sa nu o faci intr-o singura zi. Asadar, organizarea temeinica si stabilirea de task-uri concrete te pot ajuta sa nu ramai cu totul pe ultima suta de metri, dar si sa castigi timp si sa te asiguri ca nu uiti nimic important. Ai putea folosi si in acest caz organizarea cu ajutorul listelor. O idee simpatica ar putea fi sa lipesti una pe frigider si sa te asiguri ca tai „to do”-urile de pe ea pe masura ce le rezolvi. In acest fel vei descoperi ca in preajma Pastelui, cand aproape toti cunoscutii tai vor incepe sa se agite cu reorganizarea casei, tu vei fi facut asta deja si vei putea sa te relaxezi alaturi de familie si prieteni fara sa mai ai nicio grija.

Pastele nu trebuie sa devina una dintre acele sarbatori care genereaza anxietate doar la gandul ca vei avea foarte multe de facut. Daca esti atent la timpul tau si stabilesti clar tot ce ai de facut, vei putea sa organizezi pregatirile in asa fel incat sa nu iti ocupe tot concediul sau toata vacanta de Paste. Iar timpul castigat astfel il vei putea dedica oamenilor pentru care ti-ai luat, de fapt, concediul sau vacanta respectiva: familiei si prietenilor.