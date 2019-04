Presdintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la lansarea artii sale, "EU.RO. Un dialog deschis despre Europa", ca ceea ce lipseste Romaniei este o educatie care merge in profunzime.



"Romania nu are un viitor bun fara educatie. Avem un sistem de educatie pe care multi il considera performant, avem olimpici de mare succes, insa ceea ce ne lipseste este o educatie care merge in profunzime. Avem un analfabetism care merge in profunzime, avem persoane publice care au dificultati in a se exprima.

La inceputul mandatului meu, mi-am pus problema cum sa facem sa functioneze mai bine lucrurile in Romania, sa punem Romania pe picioare intr-un fel sustenabil, durabil, si am ajuns la concluzia ca ceea ce ne trebuie este un lucru si care trebuie fiecaruia in parte: educatie", a spus Klaus Iohannis, potrivit News.ro.

Presedintele a adaugat: "Ceea ce ne lipseste este »Romania educata«, care nu este un proiect de lege, ci care vrea, impreuna cu societatea civila, cu dascalii, cu partidele politice, sa construiasca un sistem care ne permite o reforma profunda in domeniul educatiei".