Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a reactionat din nou la afirmatiile lui Klaus Iohannis spunand ca presedintele "a blamat" munca managerilor de spitale si investitiile facute in aceste unitati.





"Il asigur ca voi continua aceste controale inopinate. Daca dansul considera ca sunt campanii de imagine e perfect. Voi face in continuare acest lucru. Dar cred ca nu este la curent cu ce s-a intamplat si cu ce realizari avem din programul de guvernare, chiar pe sanatate. Mai trist e ca a spus acest lucru in fata unor manageri de spitale. A blamat, de fapt, munca lor si investitiile pe care Ministerul Sanatatii le-a facut in aceste spitale. Este trist. Este trist ca a ajuns sa discute in felul acesta despre ce se intampla. Eu credeam ca va veni sa sprijine reforma in Sanatate, pentru ca este presedintele tuturor romanilor", a declarat Sorina Pintea, miercuri seara, intr-o emisiune la postul Digi 24, citata de Realitatea.net.

Sorina Pintea a spus ca va merge in continuare noaptea in spitale, dupa ce isi termina treaba la minister.