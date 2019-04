Procurorul general, Augustin Lazar, a depus la Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) o cerere prin care solicita sa iasa la pensie.



"Da, am depus cerere de pensionare la CSM. Mandatul se incheie pe 27 aprilie", a declarat procurorul general, potrivit Stiripesurse.ro.

Mandatul sau se incheie in 27 aprilie. Conform unui calcul realizat de jurnalul.ro, procurorul general va avea o pensie de 27.000 de lei.

Lazar a fost acuzat in presa ca a refuzat eliberarea conditionata a disidentului anticomunist Iulius Filip pe vremea cand era membru in Comisia de propuneri pentru liberare din cadrul Penitenciarului Aiud. Ulterior, Augustin Lazar a sustinut ca nu stia daca dosarele luate in discutie in Comisia de la Penitenciarul Aiud erau ale unor detinuti politici, insa si-a cerut "scuze institutionale" pentru practicile discutabile de dinainte de 1989.

Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a anuntat recent ca a decis reverificarea procurorului general Augustin Lazar, dupa acuzatiile potrivit carora ar fi facut parte dintr-o comisie care la mijlocul anilor '80 a refuzat eliberarea disidentului anticomunist Iulius Filip.

In calitate de conducator al Ministerului Public, el a exprimat scuze institutionale pentru practicile discutabile de dinainte de 1989, instituite prin lege, dar caracterizate printr-o componenta etica deficitara.