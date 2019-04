Primaria Capitalei da asigurari ca bucurestenii vor avea in continuare apa calda si caldura la parametri optimi, iar intreaga activitate a RADET va fi preluata de Compania Municipala Termoenergetica.





Precizarile vin in contextul in care, miercuri, Tribunalul Bucuresti a decis intrarea in faliment a RADET.

"Ii asigur pe toti cetatenii Capitalei ca vor avea in continuare apa calda si caldura la parametri optimi! Decizia de astazi a instantei nu are consecinte asupra continuitatii furnizarii agentului termic catre populatie, pentru ca am luat din timp masurile necesare, astfel incat bucurestenii sa nu fie afectati. Concret, am propus, iar Consiliul General a aprobat recent, infiintarea Companiei Municipale Termoenergetica Bucuresti, care are ca obiect exclusiv de activitate producerea, distributia, transportul si furnizarea energiei termice. Mai mult decat atat, doresc sa ii anunt pe salariatii RADET ca nu vor resimti nici ei aceasta schimbare, nu se vor face disponibilizari, ci intregul personal angajat va fi preluat de noul operator", afirma primarul general, Gabriela Firea, intr-un comunicat transmis Agerpres.

Ea a subliniat ca falimentul RADET nu inseamna intreruperea furnizarii agentului termic catre populatie, cum se vehiculeaza "in mod eronat" in spatiul public.

"Noua companie va prelua toate aceste servicii si va continua investitiile in modernizarea sistemului de termoficare din Bucuresti, care, timp de aproape trei decenii, nu a reprezentat o prioritate pentru administratiile anterioare", a adaugat Firea.

Municipalitatea reaminteste ca a inceput, in actualul mandat, primele investitii majore in reteaua de termoficare a orasului, dupa o perioada de peste sapte ani "marcata de lipsa oricaror investitii sau lucrari in sistem". "Este vorba despre o retea care si-a depasit de peste doua ori durata de viata, 80% din aceasta fiind veche de peste 50 de ani", sustine sursa citata.

Decizia Tribunalului Bucuresti nu este definitiva.