Jurnalista Emilia Sercan, cunoscuta pentru anchetele privind plagiatele in randul inaltilor demnitari si al conducerii unor institutii de invatamant, cel mai recent la Academia de Politie, a anuntat, miercuri, pe pagina sa de Facebook, ca a primit amenintari cu moartea.



Iata mesajul publicat de jurnalista Emilia Sercan pe Facebook, miercuri.

"Luni seara, la ora 21:05, am primit un mesaj de amenintare cu moartea. Mesajul vine în contextul in care de trei saptamani public in mod constant informatii despre tezele de doctorat plagiate de la Academia de Politie, institutie aflata in subordinea Ministerului de Interne, iar alte materiale erau in pregatire.

De patru ani scriu aproape exclusiv despre tezele de doctorat plagiate ale unor oficiali ai statului, unii dintre cei mai puternici oameni din România fiind subiectul dezvăluirilor mele. Anchetele despre tezele de doctorat plagiate au expus o cutremurătoare rețea de complicități, putere, influență și bani construită pe impostură la cel mai înalt nivel al instituțiilor statului.