Fireste ca ne-am dori toate sa traim intr-o lume ideala in care la interviu conteaza doar ceea ce spunem, dar adevarul e ca, cel putin in primele cinci minute ale intervievarii si cu exceptia cazului in care ai o personalitate fermecatoare sau merite exceptionale, hainele sunt cele care "vorbesc".



De aceea, este vital ca la interviu sa depui toate eforturile pentru a face o impresie buna. Ceea ce inseamna ca e cazul sa scoti de la naftalina cele mai bune haine ale tale, cele care ti se potrivesc perfect si care reflecta calitatea. In ceea ce priveste stilul, acesta ar trebui sa se preteze job-ului pentru care aplici, doar nu se spune degeaba "imbraca-te pentru pozitia pe care o vrei, nu pentru cea pe care o ai". Exista insa cateva principii de stil comune, pe care ti le vom prezenta in randurile de mai jos.

Ce piese vestimentare sunt potrivite pentru un interviu?

Vor exista diferente intre tinutele tale, in functie de jobul pentru care aplici. Astfel, daca vrei sa muncesti la o banca sau in domeniul financiar, va trebui sa iti faci aparitia la interviu imbracata la patru ace. In schimb, daca iti doresti un job intr-o corporatie sau multinationala, poti fi mai lejera in vestimentatie, desi tot trebuie sa pastrezi un aer formal.

Exista insa piese comune, pe care le poti aborda in orice domeniu. Camasa e probabil vedeta din acest punct de vedere: alege una care nu se sifoneaza si care iti vine ca turnata. O poti asorta cu blugi negri daca vrei un job entry level intr-o multinatională, cu o fusta creion si un sacou la banca si cu un costum fancy daca tintesti un post creativ.

Costumul s-a tot purtat in ultima perioada si e o piesa perfecta pentru un interviu. Opteaza pentru unul classy si elegant daca vrei o pozitie de conducere, eventual provenind de la un brand cunoscut, si pentru unul colorat, cu imprimeu, daca jobul pentru care te pregatesti e artistic.

Rochia se numara fara urma de indoiala printre articolele vestimentare preferate de femei la interviuri. Mizeaza pe croiuri elegante si pe o lungime profesionala, alaturi de un sacou, pentru domeniile financiare. Poti opta pentru printuri și detalii fashion daca jobul la care ai aplicat nu are un dress code atat de serios.

Pantalonii simpli, cu croiala dreapta, cei evazati sau slim, jachetele elegante sau cardiganele, bluzele de matase si puloverele extrem de simple si rafinate completeaza aceasta lista. Asigura-te ca pastrezi insa mereu masura: imbraca-te bine, dar nu in haine care sa miroasa a scump de la o posta, fiindca atunci poti oferi impresia ca nu ai nevoie de locul de munca pentru care aplici.

Sursa foto: Unsplash

Ce incaltaminte alegi pentru interviul de angajare?

Daca hainele vorbesc de la sine, pantofii striga din rasputeri: "uita-te la mine!”. Multi angajatori mentioneaza ca se uita mai întai la incaltamintea pe care o poarta viitorul angajat, considerand ca aceasta va reflecta cel mai bine grija pe care o are persoana in cauza fata de propriul look.

Indiferent ce pantofi vei purta la interviu, asigura-te ca sunt de calitate si ca arata bine. Nu trebuie ca incaltamintea sa fie nou-nouta (de fapt, nici nu e recomandat), dar zgarieturile, loviturile sau semnele evidente de purtare nu sunt permise.

In ceea ce priveste modelele, iti recomandam pantofi cu toc, dar nu stilettos cu toc interminabil, cel putin nu daca nu esti capabila sa pasesti pe ei. Kitten heels reprezinta o alegere eleganta, la fel ca botinele, cizmele cu toc, mocasinii sau pantofii Oxford. Primavara vei arata suav in balerini: modelul nude, cu accente negre e stylish si potrivit pentru un interviu la care vrei sa faci impresie.

Sursa foto: Dasha / Balerini nude din piele naturala Sabrinna

Evita insa modelele de incaltaminte care lasa prea multa piele la vedere, precum sandalele prea decupate sau papucii. Pantofii sport sunt de asemenea un subiect spinos: daca nu esti prea sigura care e politica angajatorului tau in ceea ce ii priveste, mai bine renunta la ei.

Care sunt accesoriile și bijuteriile pe care le poţi purta la interviu?

Accesoriile desavarsesc o tinuta, oferindu-i personalitate si transformand-o intr-un adevarat succes la interviu. Insa si aici e nevoie de grija: fara bijuterii si accesorii, tinuta ta va fi banala, dar cu ele e posibil sa fie mult prea incarcata.

Ceasul e cea mai potrivita recomandare pentru un interviu. Alege unul profi, dar elegant, in acelasi timp. Evita gadgeturile mult prea performante daca nu iti doresti un post in tehnologie, deoarece pot da impresia ca esti genul de persoana care petrece mult prea mult timp in mediul online.

Sursa foto: Pexels

Un lantisor simplu, la baza gatului sau o bratara care iti pune in valoare incheietura sunt alegeri foarte bune. Evita fake-urile, dar si pietrele pretioase sau accesoriile foarte scumpe. Totul depinde de pozitia pe care o vrei, dar nu e recomandat sa pari prea bogata, mai ales daca esti la primele tale interviuri.

Perlele au reprezentat multa vreme una dintre cele mai bune optiuni de accesorii la interviuri, dar azi sunt in general absente. Poarta-le numai daca sunt mostenire de familie (si iti poarta noroc) sau daca e vorba despre o bijuterie subtila si de calitate.

Cerceii ar trebui sa mizeze pe aceeasi eleganta. Apeleaza mai degraba la piese discrete decat la cerceii candelabru care sunt la moda azi. Desigur, daca acestia nu sunt prea ostentativi si ai parul desprins, nu sunt complet interzisi.

In ceea ce priveste inelele, prefera-le din nou pe cele mai delicate in locul celor masive. Nu-ti cerem sa lasi acasa inelul de logodna sau verigheta, dar aici ar trebui sa se intrerupa afisarea pieselor extrem de scumpe. In rest, un inel micut de aur sau argint e mai mult decat suficient.

Asa cum am vazut, exista o serie de reguli și principii de stil de care să ții cont atunci când te îmbraci pentru interviul de angajare. Respectă-le și vei vedea că succesul îți va fi ca și asigurat!