"Am luat act cu extrem de multa neplacere si surprindere despre cele mai recente declaratii ale presedintelui Klaus Iohannis referitoare la sistemul de sanatate. In primul rand, seful statului transmite un mesaj extrem de periculos: de ce nu doreste domnia sa ca Ministrul Sanatatii sa efectueze in continuare controale inopinate in spitale? Pentru ca ar putea fi acuzat ca ar apara anumite grupuri de interese din sanatate, asa cum au aratat numeroasele anchete de presa referitoare la ministrii sanatatii din guvernarea tehnocrata. Cand a fost ultima oara presedintele Romaniei intr-un spital de stat? Eu cred ca romanii sunt de acord cu controalele efectuate de Ministrul Sanatatii si isi doresc ca ele sa continue. Presedintele doreste sa puna batista pe tambal si nu reusesc sa inteleg de ce ar face acest lucru, daca ar actiona de buna credinta.

Inteleg ca presedintele Iohannis nu poate accepta ca PSD a reusit sa mareasca salariile din sanatate si ca aceasta este o masura care poate opri exodul medicilor. Dar nu mai inteleg care este pozitia sa in ceea ce priveste Programul de guvernare: fie este Programul bun si PSD este rau pentru ca nu-l respecta, fie Programul de guvernare nu este bun si atunci nu are de ce sa certe PSD referitor la respectarea sa. Poate domnia sa crede ca ii pacaleste pe romani cu artificiile sale comunicationale, dar vreau sa-i transmit ca se insala amarnic", arata Beatrice Tudor, citata de stiripeurse.ro.