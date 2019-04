Alianta USR-PLUS 2020 reclama distribuirea in numele formatiunii a unor pliante care ar promova obligativitatea avortului.



"Atacurile adversarilor politici ai Aliantei 2020 USR PLUS au depasit orice limita.

Ne-au facut securisti, au incercat sa ne opreasca sa ne inscriem in cursa electorala, au inventat tema falsa a atacului la proprietate, ne-au distrus, ca niste talhari, noaptea, corturile de campanie si afisajul electoral.

Acum, insa, au dus dezinformarea si manipularile intr-o zona sensibila, cea legata de copii, de dreptul si dorinta oamenilor de a avea copii.

Au tiparit pliante false pe care au pus cea mai ticaloasa minciuna, anume ca noi vrem ca avortul sa fie obligatoriu in Romania. Si au inventat si un fals membru al Aliantei care ar fi spus asta.

Aceste pliante otravite cu dezinformari abjecte au fost puse in cutiile postale ale unor oameni. Ca sa ii sperie.

Nu vom lasa ticalosia sa mearga mai departe. Facem plangere penala si cerem politiei sa afle cine sunt cei care induc panica si frica. Cine sunt cei carora le este asa de frica de o Alianta cu oameni care nu au mai facut politica si incearca sa ne decredibilizeze.

Le amintim tuturor competitorilor electorali ca aceste practici demne de anii '90 sunt pedepsite penal.

Vom descoperi producatorii si distribuitorii acestor pliante otravite cu ajutorul sustinatorilor nostri, semnaland Politiei fiecare act care prejudiciaza imaginea Aliantei si credibilitatea candidatilor.

Vom face plangere la Politie pentru folosirea ilegala a identitatii Aliantei

Vom face de urgenta si sesizari catre AEP sa ia toate masurile legale in acest caz revoltator de intoxicare cu minciuni.

Am identificat deocamdata in Cluj-Napoca si in doua comune din judet pliantele otravite prin care se incearca compromiterea noastra cu citate false si personaje inventate.

Le cerem tuturor membrilor si simpatizantilor nostri sa ne ajute sa oprim astfel de atacuri murdare. Sa ni le semnaleze imediat ce apar. Sa fie pregatiti pentru o lupta cu adversari care, iata, depasesc orice limita pentru a ne opri.

Nu ne intimideaza, noi mergem la victorie cu toate piedicile lor", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a aliantei USR- PLUS.