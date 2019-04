Filosoful in varsta de 102 ani, Mihai Sora, a transmis un mesaj dupa incendiul care a izbucnit luni dupa-amiaza la Catedrala Notre-Dame din Paris.



"Intrebat ce ar salva daca i-ar lua foc casa, Cocteau a raspuns 'As salva focul'.

Cand arde casa Domnului, nu doar salvezi casa, ci te intorci, dac-ai nesocotit-o, la piatra de care s-au lepadat zidarii, piatra care se afla mai presus de oricine si mai presus de toate: piatra din capul unghiului.

Catedrala va fi, desigur, refacuta, iar rana din trupul crestinatatii, peste un timp, se va inchide, dupa cum s-au inchis si alte rani la fel de dureroase, multe ivite nu din neglijenta omeneasca, ci din barbarie. Pe unii dintre noi ne va urmari gandul ca ferocitatii de odinioara, de la inceputuri si pana la ocupatia nazista, Catedrala i-a rezistat cu superbie, dar a ajuns sa fie mistuita sub flacari in vreme de pace, tocmai in secolul tehnologiei. Suntem vulnerabili. Vulnerabili din nevolnicie.

In asemenea nefericite imprejurari, romanii ar putea invata de la francezi elanul de solidaritate, felul lor uimitor de a strange randurile cand sunt loviti de tragedie, desavarsita lor comuniune in reconstructie. Ar putea deprinde increderea, speranta si suflul proaspat deopotriva.

La celalalt capat al Europei, un copil moare inecat in fosa septica a unei scoli. E tara in care nevolnicia distruge patrimoniul si ucide copiii.

Sa strangem randurile, oameni buni, si sa invatam ceva din toate acestea", a scris Mihai Sora pe Facebook.