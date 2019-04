Mentinerea greutatii optime in cazul persoanelor care au trecut printr-un proces de pierdere a greutatii se dovedeste de cele mai multe ori o provocare mai mare decat aceea de a da jos kilogramele in plus. Rata de succes, constand in mentinerea greutatii, este destul de redusa. Potrivit Societatii Spaniole pentru Studiul Obezitatii (SEEDO), odata ce au slabit, doar una din cinci persoane reuseste sa isi mentina greutatea. Pe de alta parte, adoptarea anumitor masuri de control alimentar si mentinerea lor pe o durata de doi pana la cinci ani, poate creste considerabil rata succesului in mentinerea greutatii optime.



Totodata, conform unui studiu derulat de Ministerul Sanatatii, Consumului si Bunastarii Sociale al Spaniei, schimbarea regimului alimentar si a stilului de viata poate contribui la diminuarea cu pana la 10% a excesului ponderal.

Potrivit unui comunicat remis 9am, consumul moderat de bauturi fermentate, categorie din care face parte si berea, se poate integra intr-un stil de viata sanatos, inclusiv in dieta persoanelor care doresc sa isi mentina o greutate corporala optima. Berea are in compozitie ingrediente 100% naturale (drojdie, hamei, cereale si peste 90% apa), iar atunci cand este consumata moderat are un aport caloric redus: 90 kcal la 200 ml in varianta cu alcool si doar 34 kcal in varianta fara alcool, pentru aceeasi cantitate. Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda ca in cazul berii sa nu se depaseasca un consum zilnic de 330 ml pentru femei si de 660 ml pentru barbati, aceste cantitati definind consumul moderat.

Consumul moderat de bere si dieta mediteraneana

Atunci cand ne referim la sanatate si la calitatea vietii, dieta mediteraneana pare a indeplini toate criteriile pentru a asigura o alimentatie completa, variata si echilibrata. Aceasta se caracterizeaza printr-o abundenta de alimente de origine vegetala (legume, leguminoase, fructe sau fructe uscate), folosirea uleiului de masline ca principala sursa de grasimi, consum de peste, produse lactate si oua, mici cantitati de carne rosie. Consumul moderat de bauturi fermentate isi poate gasi locul in dieta mediteraneana, pentru a acompania diferitele preparate. Totodata, datorita continutului de cereale, berea poate asigura o parte din necesarul zilnic de fibre al organismului.

Contributia dietei mediteraneene asupra starii generale de sanatate a fost evidentiata intr-un studiu PREDIMED (PREventie prin Dieta MEDiteraneana), care a analizat si relatia dintre dieta mediteraneana si consumul moderat de bauturi fermentate asupra sanatatii cardiovasculare. Studiul a aratat ca un regim alimentar ce are ca model dieta mediteraneana poate reduce cu pana la 30% riscul de infarct miocardic sau accident vascular cerebral. Totodata, alte studii derulate de-a lungul timpului, inclusiv in Romania, au confirmat efectele benefice ale consumului moderat de bere asupra scaderii riscului de aparitie a bolilor cardiovasculare si influenta pozitiva in mentinerea echilibrului fluido-coagulant al sangelui.

„Berea este o bautura fermentata, cu un procent relativ scazut de alcool, iar datorita ingredientelor sale naturale, atunci cand este consumata moderat poate furniza organismului vitamine si minerale, fiind si o sursa de compusi bioactivi, precum polifenolii. Consumul de alimente bogate in astfel de compusi poate contribui, printre altele, si la diminuarea riscului de aparitie a afectiunilor cardiovasculare. Iar in ceea ce priveste berea si greutatea corporala, studiile au aratat ca un consum moderat de bere nu influenteaza indicele de masa corporala, circumferinta abdominala sau raportul talie-sold”, a spus dr. Corina Zugravu, Presedintele Centrului de Studii despre Bere, Sanatate si Nutritie.

Longevitatea si sanatatea organismului nostru sunt rezultate ale unei alimentatii echilibrate, dar si a unui stil de viata responsabil, in general: activitate fizica constanta, un bun management al stresului, viata sociala activa.