A fost demis directorul scolii din judetul Iasi unde a murit un copil de 3 ani, dupa ce a cazut intr-o fosa septica.





"Consiliul de administratie al Inspectoratului Scolar Judetean Iasi s-a reunit, iar membrii au votat in unanimitate demiterea directorului. Este vorba de o neglijenta grava, cu siguranta nu a fost asigurata securitatea elevilor in perimetrul scolii. Siguranta elevilor este in mod cert responsabilitatea directorului", a declarat Sabina Manea, purtatorul de cuvant al ISJ Iasi, potrivit Digi24.

Ministerul Educatiei sustine ca pregateste si un proiect de Hotarare de Guvern, prin care sa fie alocati bani catre primarii, in vederea efectuarii lucrarilor de extindere/reabilitare/modernizare/dotare a 1.180 de scoli cu grup sanitar in curte.

Copilul de 3 ani a murit dupa ce a cazut in fosa septica a scolii din comuna ieseana Braiesti. Baiatul urma sa mearga la gradinita abia din toamna, dar conducerea scolii ii convinsese pe parinti sa-l aduca la cursuri, ca sa se obisnuiasca.

A fost intocmit un dosar penal pentru ucidere din culpa.