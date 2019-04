Motivele pentru care ajungem acasa stresati si obositi pot fi numeroase. Stresul la locul de munca poate fi cauzat de un volum prea mare de sarcini, de lipsa de echilibru intre viata personala si cea profesionala, de relatiile negative cu colegii sau sefii, dar si de lipsa de securitate al jobului.





Problema e ca, din momentul in care intri pe usa, timpul este limitat, in special daca ai de-a face cu responsabilitati suplimentare. Acestea pot fi diverse, de la gatit si curatenie, la ingrijirea copiilor. Cu cat ai mai putin timp la dispozitie, cu atat relaxarea poate parea un ideal indepartat.

Cu toate acestea, este important sa nu ignori nevoia fizica si psihica de relaxare. Pe termen lung, stresul sustinut iti poate afecta sanatatea, asa ca e bine sa gasesti metode de a scapa de presiune si de a te relaxa in fiecare seara inainte de somn.

Iata cateva idei eficiente de relaxare, suficient de rapide incat sa le poti incerca in fiecare seara:

Alege o baie sau un dus cald

Uneori, apa poate avea un efect de-a dreptul terapeutic. Atunci cand stam in apa calda, fluxul de sange creste la nivelul pielii, respiratia este imbunatatita, iar muschii contractati din cauza stresului se relaxeaza. In plus, cu cat implici mai multe simturi, cu atat programul de relaxare va fi mai de efect. Prin urmare, nu te baza doar pe efectul apei calde, ci foloseste si astfel de produse, datorita mirosului lor placut si texturii catifelate.

Introdu mai multa miscare in program

Aceasta este o solutie potrivita in special pentru cei care nu depun munca fizica, ci lucreaza la birou sau au un stil de viata sedentar. Dupa ce ai ajuns acasa, poti face exercitii de intindere, o rutina usoara de yoga, poti iesi la o plimbare de 20-30 de minute pe jos sau cu bicicleta.

Miscarea fizica ne ajuta sa ne simtim mai optimisti si mai fericiti, scazand in acelasi timp nivelul de stres si anxietate. Activitatea fizica este atat de benefica, incat este recomandata de specialisti si in cazul depresiei, fiind considerata la fel de eficienta ca anumite medicamente, conform Harvard Health. Atunci cand faci exercitii fizice, creierul elibereaza dopamina, un neurotransmitator cu un rol important pentru sentimentele de fericire.

Asculta muzica

Muzica e strans legata de emotiile noastre, iar efectul ei relaxant este bine documentat. Bine aleasa, aceasta poate fi un instrument util de management al stresului si anxietatii. Muzica poate avea si un efect energizant, asa ca nu alege orice gen muzical. Ca sa te relaxezi, nu sunt potrivite ritmurile alerte. Orienteaza-te catre piese calmante, linistitoare, asa cum sunt cele clasice. Atunci cand asculti astfel de muzica, se pot observa schimbari la nivel fizic, cum ar fi scaderea presiunii arteriale si a nivelului de hormoni ai stresului.

Bea un ceai calmant

O bautura delicioasa cu efect calmant te poate ajuta sa te relaxezi. E important sa eviti ceaiurile care contin ingrediente cu efect energizant (ceai verde, negru, alb, mate) ca sa poti avea un somn linistit. Printre ceaiurile pentru care poti opta pentru efectul lor calmant, se numara cele cu menta, musetel, roinita, floarea pasiunii, catusnica, valeriana, verbina albastra si talpa gastei (Leonurus cardiaca), potrivit The Daily Tea.

Citeste

Cititul poate scadea nivelul de stres in mod semnificativ, insa trebuie sa alegi o lectura placuta. Evita sa citesti stiri sau subiecte controversate. In schimb, opteaza pentru o carte (spre exemplu, fictiune sau memorialistica) sau o revista (cum ar fi despre decoratiuni interioare, calatorii, gradinarit sau alte hobby-uri).