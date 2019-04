"UiPath datoreaza multe Frantei si culturii franceze. Este timpul sa dam si noi ceva inapoi Frantei. In numele UiPath, as vrea sa donez 1 milion de euro pentru reconstruirea Notre Dame", spune Daniel Dines la UiPaht Together Paris, potrivit unei postari pe pagina de Twitter a companiei.

UiPath este o companie romaneasca cu sediul in Statele Unite si Bucuresti si birouri in sase tari, specializata in dezvoltarea si vanzarea tehnologiei de automatizare software a proceselor de lucru din mediul office (ex: Robotic Process Automation / RPA). Robotii software UiPath sunt programati sa preia munca de tipul copy-paste a angajatilor, eliberandu-i de sarcinile tranzactional repetitive care ii solicita inutil.

Catedrala Notre-Dame din Paris a fost grav afectata de un incendiu care a avut loc luni noapte.

"UiPath owes a lot to France and to French culture. It’s time for us to give something back to France. On behalf of UiPath, I would like to pledge 1 million euros for the reconstruction of Notre Dame", said @danieldines at #UiPathTogether Paris. pic.twitter.com/mYe9kF4W0z