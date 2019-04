Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, acuza PSD ca incearca o politizare totala a Autoritatii Electorale Permanente.



"Autoritatea Electorala Permanenta devine pe zi ce trece o noua filiala a PSD. Dupa ce PSD si-a instalat propriul presedinte la sefia AEP, acum doreste sa angajeze toata clientela de partid la aceasta institutie.

Prin noile propuneri ale presedintelui AEP, aproape ca se va dubla numarul de functii, de la 295 la 520. AEP are sansele sa devina astfel un nou "DGASPC-Teleorman".

Presedintele AEP a venit in fruntea autoritatii pentru a apara interesele PSD si pentru bani, nu pentru a gestiona corect alegerile din Romania. Drept dovada sta solicitarea de a primi o diurna de 2% pe motiv ca nu este din Bucuresti, iar banii catre PSD vor curge fara probleme. In plus, a concentrat toata puterea in propriile maini. Vicepresedintii nu mai au nicio responsabilitate, vor fi marginalizati si fortati sa accepte decizii la care nu pot fi parte.

Ce garantie vom avea ca urmatoarele alegeri vor fi organizate respectand legea?

Ce garantii vom avea ca anchetele incepute de autoritatile de control ale statului in legatura cu cheltuirea de catre PSD a banilor proveniti din subventii nu vor fi ingropate definitiv de aceasta armata de partid?", a scris Raluca Turcan pe Facebook.