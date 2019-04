Organizatia municipala PSD Barlad, condusa de deputatul Adrian Solomon, a reactionat in urma emisiunii "Romania, te iubesc!", in cadrul careia s-a prezentat saracia din judetul Vaslui, acuzand postul Pro TV de denigrare.



"Vasluiul inseamna mai mult decat Lacul Babei si Fastaci!!!

In societatea noastra actuala, suntem zilnic "inundati" de fluxuri de tot felul de informatii care provin dintr-o vasta panoplie de surse mediatice. In acest camp informational, televiziunea si cu mai multa intensitate, in ultima vreme online-ul, au devenit arme de manipulare si dezinformare, iar instrumente ale acestor campanii care urmaresc interese inguste ( politice sau de alta natura ) sunt jurnalistii.

Judetul Vaslui a fost denigrat in emisiunea "Romania te iubesc" de la postul de televiziune PRO TV, de aceea dorim sa demontam ( cu date concrete oferite de catre institutiile abilitate), minciunile spuse in aceasta emisiune.

Judetul Vaslui NU ESTE polul saraciei din Romania! Suntem pe locul 33 din 42 in ceea ce priveste contributia in PIB ( sursa Institutul National de Statistica ). De asemenea, Vasluiul nu se afla pe ultimul loc in ce priveste rata somajului. La sfarsitul lunii februarie 2019, in evidentele AJOFM Vaslui, rata somajului inregistra 8,42%. Ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, de la inceputul anului, peste 700 de persoane si-au gasit un loc de munca.

Mai jos va prezentam investitiile realizate in judetul nostru ( decembrie 2016 -prezent):

- Total investitii realizate pe judet - 90.641.344,87 RON

- Total investitii in derulare pe judet - 908.062.316,49 RON

- Total investitii contractate pe judet - 471.996.934,02 RON

- Total investitii implementate de CNI - 66.031.407,52 RON

- Valoare totala a proiectelor de investitii pe judet - 1.536.732.002,90 RON

Intrebare pentru PRO TV: Ce manual de buna guvernare ne indica faptul ca trebuie sa cheltuim cu prioritate sute de miliarde ca sa facem drumuri pentru localitati cu 10 case??

O mica parte dintre personalitatile reprezentative ale judetului Vaslui:

- Alexandru Ioan Cuza - Domnitorul Principatelor Unite

- Elena Cuza - Doamna a Romaniei ( sotia Domnitorului Alexandru Ioan Cuza)

- Gheorghe Gheorghiu-Dej - om politic

- Nicolae Tonitza - pictor", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a PSD Barlad.