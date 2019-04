"Draga Donald (domule presedinte), candidez pentru alegerile europarlamentare din 2019. Hai sa facem Romania din nou minunata! Lupta cu mine! Ilie NASTY Nastase", se arata in mesajul lui Ilie Nastase, potrivit Stiripesurse.ro.

Ilie Nastase candideaza de pe locul intai a UNPR pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. Tot pe lista UNPR mai candideaza si Anghel Iordanescu.

@POTUS Dear Donald ( Mr. President ),

I'm running for 2019 EU elections.

Let's make together ROMANIA great again!

Fight with me!

Ilie NASTY Nastase