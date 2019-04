Aderarea Romaniei la moneda euro reprezinta un adevarat proiect de tara pentru succesul caruia este nevoie de sprijinul intregii societati, a declarat marti premierul Viorica Dancila.



"Aderarea Romaniei la moneda euro este un adevarat proiect de tara pentru succesul caruia este nevoie de sprijinul intregii societati, mediul academic, sindicate, patronate, reprezentanti ai societatii civile, partide politice si institutii fundamentale ale statului roman. As compara adoptarea de catre Romania a monedei unice europene cu alte proiecte care au schimbat decisiv in bine evolutia societatii romanesti, ma refere aici la aderarea la Alianta Nord - Atlantica si la integrarea in Uniunea Europeana, de aceea am considerat ca acest proces trebuie temeinic pregatit cu implicarea intregii societati. In calitate de prim ministru, am coordonat lucrarile Comisiei nationale constituite in acest sens, impreuna cu presedintele Academiei Romane, Aurel Pop, si guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, cu implicarea tuturor institutiilor si organismelor care contribuie la dezvoltarea societatii romanesti. Activitatea intensa a comisiei a avut rezultatele asteptate, un raport de fundamentare de o inalta calitate stiintifica si un plan national de adoptare a monedei euro ancorat in realitate, astfel incat, prin aplicarea acestuia, Romania sa-si indeplineasca tinta asumata de a adopta moneda euro in anul 2024", a spus Dancila, la evenimentul de prezentare a Raportului de fundamentare a Planului national de adoptare a monedei euro, desfasurat la Academia Romana, potrivit Agerpres.

Premierul a adaugat ca, pentru ca aderarea la moneda euro sa aduca beneficii romanilor, este esential sa fie pregatita intrarea in etapa premergatoare, respectiv in mecanismul european al ratelor de schimb si sa fie luate masurile necesare pentru cresterea competitivitatii si asigurarea unei cresteri economice sustenabile.

Sunt luat in calcul trei scenarii

"Am implicat toate ministerele in transpunerea planului de actiuni, iar documentele strategice sunt disponibile pentru intreaga societate. Raportul analizeaza modul in care functioneaza zona euro, releva cum poate influenta acest lucru intrarea Romaniei in zona euro, precum si gradul de pregatire a economiei romanesti pentru atingerea acestui important obiectiv. Sunt luate in calcul trei scenarii care arata perioada de timp in care Romania ar putea ajunge la o masa critica de convergenta reala, PIB-ul pe locuitor raportat la puterea de cumparare standard de 70%, 75%, respectiv 80 % in raport cu media zonei euro in functie de doua rate medii anuale de crestere, o rata de crestere de 4% plecand de la media ratelor de crestere a PIB in perioada 2000-2017 si o rata mai optimista de 5% plecand de la ipoteza ca Romania isi va imbunatati contributia factorilor de productie la cresterea potentiala si va continua implementarea unor reforme structurale favorabile cresterii economice", a mentionat premierul.

Dancila a afirmat ca Guvernul isi intelege responsabilitatea de a pregati Romania pentru trecerea la moneda euro prin cresterea competitivitatii si consolidarea avansului bun al economiei.

"Am generat crestere economica prin masurile de stimulare, mentinem acest ritm si continuam sa actionam pentru reducerea decalajelor de dezvoltare ale Romaniei fata de celelalte state membre UE. Conform programului de guvernare, ne-am propus depasirea in 2021 a pragului de 70% din media UE privind PIB-ul pe locuitor la puterea de cumparare standard. (...) Structura exporturilor este dominata in proportie de circa 50% de grupa masini si echipamente de transport, produse cu valoare adaugata ridicata care in anul 2018 au totalizat 32,1 miliarde euro, in crestere cu 10,4% fata de anul precedent. Aceste date reprezinta dovada ca Romania este pe drumul cel bun si ca avansul economic este sustenabil. Am convingerea ca prin masuri de stimulare economica si de sustinere a domeniilor competitive, prin dialog deschis si constant cu partenerii sociali, exista premise ca la orizontul anului 2024 Romania sa poata indeplini cerintele fundamentale de adoptare a monedei euro", a conchis premierul.