Procurorul general Augustin Lazar a anuntat, marti, ca transmite premiul primit de la Grupul pentru Dialog Social disidentului anticomunist Iulius Filip si tuturor detinutilor politic.



"Transmit acest premiu domnului Iulius Filip si tuturor dizidentilor din cadrul Asociatiei fostilor detinuti politici din Romania, o data cu asigurarile mele ca astazi Ministerul Public este o institutie care activeaza la cele mai inalte standarde profesionale. Folosesc acest prilej pentru a exprima inca o data regretul pentru dramele si suferintele traite de luptatorii anticomunisti, prin al caror curaj si sacrificiu a fost scrisa cea mai demna pagina din istoria contemporana a Romaniei", transmite procurorul general, printr-un comunicat de presa, potrivit Hotnws.ro.

Augustin Lazar multumeste Grupului pentru Dialog Social pentru acordarea premiului GDS pe anul 2018, se declara onorat si spune ca este "o recunoastere a eforturilor si rezultatelor Parchetului General in lupta anticoruptie, in apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului si in consolidarea statului de drept".

Augustin Lazar a fost acuzat in presa ca a refuzat eliberarea conditionata a disidentului anticomunist Iulius Filip pe vremea cand era membru in Comisia de propuneri pentru liberare din cadrul Penitenciarului Aiud.

Ulterior, Augustin Lazar a sustinut ca nu stia daca dosarele luate in discutie in Comisia de la Penitenciarul Aiud erau ale unor detinuti politici, insa si-a cerut "scuze institutionale" pentru practicile discutabile de dinainte de 1989.