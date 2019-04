Boala hemoroidala este una dintre cele mai obisnuite ale societatii moderne. Potrivit statisticilor, jumatate din populatia planetei ajunge sa sufere la un moment dat de hemoroizi. Dar, cu toate ca fac parte din viata noastra, inca stim prea putine lucruri despre ei - de ce apar, ce ii favorizeaza, cat sunt de periculosi, care e tratamentul corect?



Ne este rusine sa apelam la ajutor de specialitate si cautam raspunsuri pe forumuri si in articole citite pe ascuns, pe internet. Multe nu au o baza stiintifica, sunt doar mituri care pot agrava si mai mult situatia. Dr. Dan Andronesi, medic primar chirurg la OK Medical, face putina lumina in acest caz si demonteaza 5 dintre cele mai raspandite idei preconcepute.

1. Nu sunt periculosi, nu e neaparat necesar sa merg la medic

Realitate: Hemoroizii in sine nu pun viata in pericol. Dau, intr-adevar, probleme suparatoare, precum: durere si disconfort in timpul defecarii, senzatie de mancarime, de arsura locala, sangerari uneori foarte puternice, suprainfectii si inflamatii. Stilul de viata nesanatos si unele greseli de zi cu zi ii pot agrava – atunci cresc in dimensiuni, se complica, aparand asa-numitele tromboze sau cheaguri de sange. Insa nici acestea sunt cele mai mari pericole. Potrivit medicului Dan Andronesi, adevaratul risc este faptul ca oamenii ignora boala sau se diagnosticheaza singuri cu „hemoroizi” si se trateaza dupa ureche, cand de fapt acolo pot fi tromboze, fisuri, abcese sau chiar cancere. „Au simptome comune. Pacientii se gandesc ca sunt hemoroizi, insa poate fi o tumora, un cancer, pot avea un abces, o fisura, o tromboza... Sunt foarte multe si fiecare se rezolva diferit. Daca stau foarte mult si au o tumora acolo, ea poate deveni inoperabila sau poate progresa spre metastaze. De obicei, oamenii vin in stadii destul de avansate, cand nu mai pot. Nu s-a schimbat nimic in aceasta mentalitate, suntem destul de pudici, avem complexe”, atrage atentia specialistul.

2. Singuri au aparut, singuri vor trece de la sine, la un moment dat

Realitate: Din pacate, avem o veste proasta - hemoroizii nu vor trece niciodata de la sine. „Hemoroizii sunt vene dilatate din plexul venos hemoroidal, asemanatoare cu varicele. Aceste vene, odata marite, nu au cum sa se micsoreze, nu s-a descoperit nicio substanta activa medicamentoasa care sa aiba acest efect asupra lor. Hemoroizii nu trec de la sine, dimpotriva, cresc incet, incet, pana in stadii avansate”, avertizeaza expertul.

3. Trebuie categoric evitata constipatia

Realitate: Da, scaunele tari, dificil de eliminat, pun si mai mare presiune pe venele hemoroidale, putandu-le leza. Insa nu trebuie cazut in extrema cealalta si exagerat cu remediile laxative care provoaca diaree. ”Perioadele lungi de diaree sunt de evitat deoarece produc niste modificari, scaunul devine mai acid si afecteaza vascularizatia”, precizeaza el.

4. Exista o multime de geluri si de creme la farmacie care ii pot trata

Realitate: Dupa studii si cercetari amanuntite, specialistii au certitudinea ca niciun tratament administrat local (creme si geluri) si niciun tratament inghitit (remedii naturiste sub forma ceaiurilor si pastilelor) nu pot vindeca boala hemoroidala. „Aceste tratamente locale promovate destul de agresiv nu fac altceva decat sa niveleze mucoasa, sa o vindece pe moment si sa amelioreze simptomatologia, dar lasa mai departe sa creasca hemoroizii si, bineinteles, cu aparitia de complicatii din ce in ce mai grave, mai frecvente. Boala isi vede mai departe de evolutie. Mai mult decat atat, automedicatia aceasta poate incurca un diagnostic care ne poate salva viata, cum sunt tumorile sau diversele boli inflamatorii colonice”, mai spune dr. Dan Andronesi. „Un pacient care prezinta sangerari anale se prea poate sa aiba hemoroizi, dar poate avea asociat si un cancer de rect, care se manifesta tot prin sangerare. Va dati seama ca tratamentul naturist nu doar ca nu vindeca hemoroizii, ci intarzie diagnosticul si tratamentul unei afectiuni grave, cu consecinte nefaste. Tratamentele nemedicale administrate de neprofesionisti, de multe ori doar dupa criterii comerciale, fara un diagnostic clar de boala, sunt foarte periculoase. Nimeni nu spune ca nu ai voie sa bei ceai natural pentru constipatie, spre exemplu, sau sa folosesti anumite unguente care au in compozitie produse naturale. Toate acestea pot ajuta, dar indicatia trebuie sa fie clara si, foarte important, sa fie facuta doar de un specialist, dupa o diagnosticare corecta”, completeaza conf. Dr. George Dindelegan.

5. Tratamentul medical e foarte dureros

Realitate: Medicina a avansat si, mai nou, exista solutii cu disconfort redus. Daca e facut in stadii incipiente, tratamentul e minim invaziv, nedureros, cu recuperare rapida. Fototermocoagularea in spectru infrarosu, spre exemplu, presupune aplicarea de energie termica pe hemoroizi, cu ajutorul unor dispozitive moderne. Energia coaguleaza proteina din tesuturile afectate si va genera o cicatrice, care se va vindeca usor. Potrivit unui comunicat remis 9am, o alta metoda este ligatura cu benzi elastice. Asa cum sugereaza si numele, implica aplicarea unor benzi de cauciuc la nivelul hemoroizilor, avand ca scop intreruperea aceluiasi flux sanguin catre zona afectata. Nevascularizati, acestia vor cadea de la sine. „Pana sa apara procedeele moderne, exista tratamentul clasic chirurgical prin care fiecare hemoroid se exciza. Aici, avantajul e ca suferintele sunt foarte mici, uneori insesizabile de unii pacienti”, da asigurari medicul.